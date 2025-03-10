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Рубль в понедельник заметно вырос в паре с юанем в ожидании прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта

Москва. 10 марта. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос в ожидании прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,875 руб., что на 25,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 марта на 74,9 копейки, до 88,3872 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4166 рубля, до 95,4443 руб./EUR1.

"На фоне растущих цен на нефть, которые сегодня днем прибавляли более 1%, валютный курс рубля значительную часть дня торговался к доллару США и евро без выраженной динамики, но укреплялся к китайскому юаню. Рынок продолжает отыгрывать геополитические новости и вероятность смягчения санкций со стороны США. Также в центре внимания остаются запланированные на этой неделе переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии. Договоренности могут стать прологом для будущего обсуждения сроков и масштабов первоначального прекращения огня уже с Россией", - отмечает начальник отдела инвестиционной экспертизы компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" (АО) Иван Журавлев.

"Рубль после позитивного открытия к юаню некоторое время консолидировался в умеренном плюсе. В середине торгов российская валюта резко укрепилась и обновила максимум с конца декабря. Пара "юань-рубль" вплотную приближалась к психологически важному уровню 12 руб. Пока удается удержаться от его пробоя: произошел заметный коррекционный отскок, но основные потери сессии сохраняются. Главным фактором устойчивости рубля и возобновления восходящей динамики, вероятно, остается активный рост котировок ОФЗ. Он может быть вызван в том числе притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые облигации. Для этого они меняют иностранную валюту на рубли, что увеличивает ее предложение", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президент США Дональд Трамп в выходные выразил надежду, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты. "Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос журналистов, планирует ли он введение санкций в отношении России, президент США ответил: "Мы собираемся рассмотреть множество вопросов, учитывая предстоящие крупные встречи (...) в Саудовской Аравии, которые будут касаться не только России, но и Украины, мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, добиться чего-то".

Вашингтон надеется на значительный прогресс на грядущих переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, сообщил в понедельник спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

"Я думаю, что мы отправляемся туда с ожиданиями того, что нам удастся добиться существенного прогресса", - заявил он перед вылетом на переговоры.

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины состоится на этой неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщил телеканал. Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник опроверг информацию о планах проведения на этой неделе нового раунда российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. "Нет, не могу (подтвердить). Это не так", - сказал Песков журналистам.

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти вернулись к снижению, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

Давление на цены оказывает сочетание понижательных факторов, включая опасения по поводу эскалации торговых войн и их экономических последствий, а также ожидания увеличения предложения нефти на рынке после перехода стран ОПЕК+ к наращиванию добычи и возможного смягчения санкций против России.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $69,87 за баррель, что на 0,67% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,6%, до $66,63 за баррель.

За всю минувшую неделю международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,9%. При этом WTI снизилась по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.

С начала текущего года цена Brent снизилась на 5,7%, а на WTI - на 6,2%.

Политика президента США Дональда Трампа, который уже ввел пошлины на импорт в страну товаров из Канады, Мексики и Китая, а затем отложил действие части из них, вызывает обеспокоенность инвесторов, многие из которых полагают, что подобный протекционизм повредит росту экономик и спросу на нефть.

Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться урегулирования украинского кризиса. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что в окружении президента рассматривают варианты ослабления санкций против РФ, в том числе "потолка цен" на продажу российской нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 марта увеличилась на 3 базисных пунктов, до 21,4% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась в понедельник на 4 базисных пункта, до 21,26% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца повысилась на 2 базисных пункта - до 21,44% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила также 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,24% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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