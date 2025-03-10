Цена акций Gap может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Возможно продолжение роста котировок акций Gap Inc. в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги Gap подскочили в пятницу в цене сразу на 18,8% после публикации отчетности за 4К24, констатируют эксперты. При выручке в $4,15 млрд прибыль эмитента составила $0,54 на акцию, в то время как аналитики закладывались на $4,07 млрд и $0,37. "С нашей точки зрения, положительный фон, созданный отчетностью, на ближайшее время сохранится", - говорится в материале инвестбанка.

Акции Costco Wholesale подешевели в минувшую пятницу на 6,1%: прибыль розничного гиганта за 2К24 ($4,02 на акцию) оказалась ниже ожиданий опрошенных LSEG аналитиков ($4,11). Выручка ($63,72 млрд) превысила прогноз ($63,13 млрд). "Считаем, что результаты отражены в цене после ее падения", - указывают аналитики банка.

Также в пятницу стало известно, что инвестиционная компания Sycamore Partners купит Walgreens Boots Alliance по цене $11,45 за акцию (+8% к закрытию торгов четверга), и на этом сообщении акции аптечной сети подорожали на 7,45%. "Новость, полагаем, уже отыграна рынком", - отмечают эксперты инвестбанка "Синара".

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