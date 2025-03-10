S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5770п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне 5700-5770 пунктов при пониженной внутридневной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"На предстоящую сессию прогнозируем пониженную внутридневную волатильность с учетом отсутствия значимых событий в макроэкономическом и корпоративном календаре, - пишет эксперт в комментарии. - Усиление волатильности могут спровоцировать новые заявления относительно внешнеторговых барьеров. Баланс рисков оцениваем как негативный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5700-5770 пунктов".

С технической точки зрения S&P 500, по мнению аналитика, нашел поддержку около 200-дневной скользящей средней, отскочив от уровня 5665 пунктов на торгах минувшей пятницы. "Индикатор RSI начал формировать дивергенцию недалеко от зоны перепроданности, что повышает шансы на разворот, - указывает Мкртчян. - В пользу этого также говорит техническая недооцененность бумаг "Великолепной семерки" (MAGS ETF) вкупе с относительной силой равновзвешенного бенчмарка (RSP ETF). Число акций из состава S&P 500, торгующихся выше 50-дневных скользящих средних, остается на удивление стабильным с учетом прошедшей коррекции. Оно находится на уровне начала февраля (47%), притом что S&P 500 за это время потерял более 4%№.

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