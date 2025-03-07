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07 марта 2025 года 19:30

Рынок акций РФ в начале марта снизился из-за сохраняющихся геополитических рисков вокруг Украины

Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил рост на ожиданиях ослабления геополитических рисков после начала переговорного процесса между США и Россией для завершения конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи на неделе протестировал рубеж 3300 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года, после чего скорректировался; индекс РТС поднялся выше 1170 пунктов (пик с июня 2024г) на фоне укрепления рубля.

Рынок акций РФ в первую торгую неделю марта снизился на фоне сохраняющихся геополитических рисков вокруг Украины - новостной поток пока не дал конкретных сроков мирного урегулирования конфликта. Фактором давления выступила подешевевшая из-за торговых войн США нефть (фьючерс на Brent падал в цене ниже $69 за баррель, но потом отскочил к $70). В конце недели президент США Трамп заявил о возможных новых санкциях и пошлинах к России до перемирия или окончательного решения кризиса на Украине. На этих новостях индекс МосБиржи упал ниже 3170 пунктов.

В период с 3 по 7 марта индекс МосБиржи снизился на 1,1% и составил 3166,88 пункта, индекс РТС потерял 2% и достиг 1119,23 пункта. Майский фьючерс на нефть Brent за неделю потерял 3,7%, снизившись до $70,39 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,88 рубля, до 89,1362 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на опасениях затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины после провалившихся переговоров между президентами США и Украины; давление вечером добавило снижение нефти (фьючерс на Brent откатился к $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился к 3145 пунктам, в лидерах снижения выступили акции "МТС" (-4,6%), "Роснефти" (-3,7%) и "Татнефти" (-3%).

Подросли против рынка акции "Аэрофлота" (+1,6%) на фоне известий, что совет директоров компании утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

Нефть снизилась из-за неопределенности относительно последствий торговых войн, а также усиления геополитической напряженности в мире.

Во вторник рынок акций РФ вырос на ожиданиях возможного скорого завершения конфликта вокруг Украины после сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине, а также на фоне вероятного в перспективе ослабления антироссийских санкций США; сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent в падении протестировал $70 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов, лидировали в росте акции "ММК" (+6,4%), ОК "Русал" (+5,7%), "Эн+ груп" (+5,7%).

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что президент Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. По его данным, США приостановили всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.

По мнению Трампа, в итоге представителям США, России, Украины, европейских стран "нужно будет собраться за одним столом и заключить сделку".

Экономическая заинтересованность Вашингтона в будущем Украины является лучшей гарантией безопасности страны, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вэнс заявил в интервью Fox News, что самая лучшая гарантия безопасности - это обеспечить американцам экономическую перспективу в будущем Украины.

Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону с учетом краткосрочной необходимости поддерживать Украину, но также и долгосрочной потребности обеспечить собственную безопасность.

Президент США Трамп удвоил пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в США. Пекин отреагировал введением тарифов в размере 10-15% на импортируемую из США пшеницу, а также другие виды сельскохозяйственной и иной продукции.

Страны ОПЕК+ приняли решение о постепенном сворачивании действовавших ранее добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. Этот фактор также оказал давление на нефтяные котировки.

В среду рынок акций РФ продолжил подъем на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $69 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 3260 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,2%) и "Сургутнефтегаза" (+2,6%).

Поддержку акциям "Газпрома" (+1,7%) оказали сообщения агентства Bloomberg о том, что ЕС отложил публикацию "дорожной карты" реализации плана постепенного отказа от российского топлива, планировавшуюся на 27 марта, без указания новой даты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проводили обсуждения с РФ, в результате которых он получил от Москвы сигналы о готовности к урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер подчеркнул, что для разрешения украинского кризиса необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта.

Трамп также заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Зеленский также сообщил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.

После закрытия основных торгов на Мосбирже Росстат опубликовал свежие данные по инфляции. Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В четверг рынок акций РФ снизился из-за вернувшихся распродаж на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; фактором давления выступила и подешевевшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился к $69 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3210 пунктов, лидерами отката и оборотов торгов выступили акции "Юнипро" (-15,1%) после выхода годового отчета по МСФО, где отражены планы предстоящих высоких капзатрат компании в ближайшие годы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду выступил с телевизионным обращением к нации, в котором заявил о "российской угрозе" для французов и всей Европы. "Россия стала угрозой для Франции и для Европы", - сказал глава государства, назвав цифры вооружений, которые, по его данным, РФ будет иметь к 2030 году. Он полагает, что угроза от России выходит за рамки конфликта с Украиной, так как "Москва сделала из него всемирный конфликт".

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2024 году выросла на 44,8% по сравнению с 2023 годом, до 31,93 млрд руб., говорится в отчете компании. Капзатраты за год составили 13,24 млрд руб. против 14,19 млрд руб. в 2023 г.

В отчете "Юнипро" также сообщается, что объем финансирования предстоящих обязательств ПАО по капитальным вложениям, связанным с модернизацией энергоблоков, капитальными инспекциями ПГУ иностранного производства и строительством парогазовых энергоблоков отечественного производства, на расширенный горизонт планирования до 2031 г. оценивается в 327,1 млрд руб.

"Московская биржа" (-2,6%) по итогам 2024 года получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей). В IV квартале чистая прибыль торговой площадки сократилась в годовом выражении на 13,2%, до 17,4 млрд рублей. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 21,8 млрд рублей.

В пятницу рост рынка акций РФ на ожиданиях снижения геополитических рисков, сменился откатом после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах к России до перемирия или окончательного решения кризиса на Украине. Индекс МосБиржи упал ниже 3170 пунктов после роста днем в район 3250 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Юнипро" (-8%), "Совкомфлота" (-7,7%), "Мосбиржи" (-3,1%) и "ММК" (-3,1%).

Некоторую поддержку оказала отскочившая вверх нефть: фьючерс на Brent отскочил выше рубежа $70 за баррель после отката ранее на неделе ниже $68,4 за баррель - минимума с 10 сентября 2024 года).

Акции "Совкомфлота" подешевели после выхода отчета за 2024 год по МСФО: чистая прибыль компании снизилась до $424 млн, при консенсус-прогнозе на уровне $568 млн. Рекомендации "Совкомфлота" по выплате дивидендов по итогам 2024 года будут учитывать принцип достаточности капитала для развития и контекст новых санкций, сообщила компания.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг, что США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана.

В период с 3 по 7 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка оказались бумаги ПАО "Юнипро" (-17%), "Совкомфлота" (-10%), "Русснефти" (-7%); лучше рынка выглядели акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+7%), ОК "Русал" (+6%), Совкомбанка (+4%).

Рынок акций РФ во второй декаде марта сохранит попытки восстановления в ожидании урегулирования конфликта вокруг Украины, поступающие противоречивые новости на эту тему могут выступать сдерживающим фактором для покупателей. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3300 пунктов, для индекса РТС - 1080-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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