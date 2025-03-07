Возможно обновление индексом Мосбиржи максимумов года на следующей неделе - ПСБ

Возможно обновление индексом Мосбиржи максимумов года на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи на этой неделе перешел к консолидации в районе 3200 пунктов, - отмечают эксперты банка. - Рынок уверен в скором прогрессе по мирному урегулированию украинского конфликта, что нивелировало ухудшение ситуации на мировых рынках и попытки Brent уйти ниже $70/барр. Мы склонны ожидать оживления спроса на "фишки" на следующей неделе и обновления индексом Мосбиржи максимумов года".

Аналитики ПСБ в краткосрочной перспективе ожидают консолидации курса рубля в районе нижней границы диапазон 12-12,5 руб. за юань. При сохранении позитивного новостного фона во второй половине месяца они не исключают возврата курса в районе 11,5-12 руб. за юань.

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