"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco на уровне "продавать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "продавать" с целевой ценой $620 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 40% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Дороговизна акций - ключевая причина негативного взгляда на акции Costco, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - В настоящее время они торгуются с мультипликатором P/E NTM - 53x, при медиане за 3 года - 35x. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по форвардным NTM мультипликаторам относительно аналогов с учетом премии, по собственным историческим форвардным мультипликаторам и при помощи оценки дисконтированных денежных потоков".

Costco - второй по величине ритейлер в США после Walmart. Costco - ритейлер клубного типа, для совершения покупок в котором требуется платная карта членства.

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