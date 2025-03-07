Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань - УК "Первая"

Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 12,2-12,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 89-93 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"На неделе позиции рубля несколько ослабли, а динамика валютного рынка стала более стабильной, - отмечает эксперт. - Котировки доллара США вернулись к уровням выше 89 руб., юаня - 12 руб. после завершения февральского налогового периода. Геополитические факторы также остаются значимыми для курса рубля, поддерживая его на относительно крепких уровнях".

В то же время сообщение ОПЕК+ о намерении увеличивать добычу нефти с апреля продавило котировки на нефтяном рынке до уровня ниже $70/барр. нефти Brent, что, по мнению Ващелюк, в перспективе должно способствовать ослаблению рубля.

"Внутренние факторы, по статистике Росстата, пока не приносят негативных сюрпризов, - указывает аналитик. - Инфляция по итогам февраля, по предварительным недельным данным, снизилась до 8,4% в пересчете на год после коррекции на сезонность. Это все равно представляет собой высокий уровень, особенно если учесть масштабное укрепление рубля, произошедшее с начала года. На предстоящей неделе валютный рынок, вероятно, останется под влиянием геополитических событий, а курс доллара будет находиться в коридоре 89-93 руб., юаня - 12,2-12,8 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.