Рынок акций РФ днем растет на надеждах сокращения рисков геополитики, продолжили падение акции Юнипро

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ днем в пятницу растет на ожиданиях снижения геополитических рисков, инвесторы оценивают поступающие новости и заявления относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; поддержку также оказывает отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent отыграл рубеж $70 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 3230 пунктов, лидерами роста выступают акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%) и "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+2%); продолжили падение акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) из-за предстоящих высоких капзатрат компании, что может негативно отразиться на дивидендах.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3233,78 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1137,31 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 марта, составляет 89,5724 руб. (-21,54 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "префы" Сбербанка (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "ВК МКПАО" (+1,1%), "АФК Система" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%).

Подешевели акции "Юнипро" (-6,3%, до 2,106 рубля - уровень начала февраля), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Также упали акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-5,2%) после выхода годового отчета по МФСО, показавшего падение чистой прибыли до $424 млн. При этом консенсус-прогноз ожидал прибыль на уровне $568 млн.

Урегулировать украинский конфликт хотят и Киев, и Москва, потому что у них нет альтернатив, заявил президент США Дональд Трамп. "Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет выбора. Кроме того, я думаю, что и Россия хочет заключить соглашение. Потому что у нее, по причине, о которой знаю только я, тоже нет выбора", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, "за последние пару дней мы добились хорошего прогресса при контактах с Украиной и Россией".

США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент. "Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", - приводит слова Бессента агентство Bloomberg. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и по словам Бессента, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах.

Президент США Дональд Трамп примет решение о возобновлении помощи Украине, когда убедится в стремлении киевских властей к мирному урегулированию, а пока помощь - на паузе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, риторика президента Франции Эмманюэля Макрона локально оказала давление на рынок, однако оптимизм подогревается ожиданиями монетарного разворота ЦБ РФ весной или летом, что заботит инвесторов гораздо больше.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи остается без изменений: индикатор по-прежнему двигается в восходящей формации.

В пятницу рынок акций РФ растет на фоне новостей о том, что Американская торговая палата в РФ готовит доклад, содержащий рекомендации для правительства США по снятию некоторых санкций. Помимо геополитики локальные инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции, так как начало цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ - это еще один драйвер роста российского рынка, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ демонстрирует готовность к восстановлению от локальных минимумов в рамках коррекционного движения, при этом ожидает новых геополитических сигналов.

Накануне инвесторов напугали ужесточение ядерной риторики Франции и намерение ЕС увеличить военные расходы, что не осталось без внимания чиновников в РФ. На данный момент курс на улучшение отношений с Россией подтверждают США, делегация которых 11 марта намерена начать переговоры с Украиной в Саудовской Аравии. При поступлении обнадеживающих новостей российский рынок может продолжить рост, в то время как на американских биржах, похоже, намечается среднесрочный разворот, полагает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, недавняя локальная просадка рынка стала следствием эмоциональной реакции на заявления президента Франции Макрона, свидетельствующие, что до окончания кризиса на Украине еще далеко. Технически индекс МосБиржи остался выше отметки 3200 пунктов - это хороший знак, хотя более сильная поддержка лежит на уровне 3150 пунктов.

В пятницу покупатели выглядят чуть сильнее, но на какой-то впечатляющий рост рынка рассчитывать не стоит, для этого пока нет новостных поводов. Ближайшим сопротивлением для индекса МосБиржи является район 3260 пунктов, полагает эксперт.

Акции "Юнипро" продолжают снижение (накануне бумаги обвалились почти на 15%) на фоне данных отчетности, что компания намерена примерно в 3,5-4 раза увеличить капзатраты на техническую модернизацию. Это не только "сожрет" все имеющиеся у компании запасы "кэша", которые могли бы пойти на дивиденды, но и еще может загнать эмитента в долги, отмечает Антонов. Отдача от модернизации будет через долгие годы. Помимо этого, темпы роста экономики России с большой вероятностью в этом году замедлятся, спрос на электроэнергию не будет высоким, а тарифы энергетикам не даст "задрать" ФАС. Таким образом, компании электроэнергетики в дальнейшем вряд ли будут выглядеть лучше рынка, считает эксперт.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает движения индекса МосБиржи в пятницу в диапазоне 3200-3250 пунктов.

Отсутствие более четких геополитических вводных в сочетании с низкой рублевой стоимостью нефти, следствия слабости внешних рынков и крепкого рубля поддерживают консервативный настрой инвесторов, уже в значительной степени закладывающихся на сценарий скорого мирного урегулирования по Украине. Технически индекс МосБиржи остается зажатым между линией долгосрочного нисходящего тренда и 20-дневной экспоненциальной средней - выход из этого диапазона может быть резким.

В пятницу можно рассчитывать на некоторое оживление спроса на "фишки", логичное после двухдневной слабости рынка на нейтральном новостном фоне, считает Локтюхов.

В США индексы акций в четверг упали на 1-2,6%, причем значения S&P 500 (-1,8%) и Nasdaq (-2,6%) откатились до минимумов с ноября прошлого года.

Инвесторы оценивали опубликованные в четверг статданные. При этом ситуация вокруг импортных пошлин по-прежнему вызывает нервозность рынка.

Производительность труда в США в IV квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей, сообщает Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просела Европа (индексы CAC 40 и DAX потеряли 0,2-1,2%, FTSE подрос на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% в годовом выражении (до $540 млрд), по данным Главного таможенного управления КНР. Импорт упал на 8,4% (до $369,4 млрд), что стало самым значительным снижением с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1%, по данным Trading Economics.

Поддержку рынку оказывают, в том числе, ожидания принятия мер по стимулированию экономического роста по итогам третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая продлится до 11 марта.

На нефтяном рынке днем в пятницу цены растут в рамках коррекции после отката до полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в пятницу составила $70,43 за баррель (+1,4% и +0,2% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,28 за баррель (+1,4% и +0,1% накануне).

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.

На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+5,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+4,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 57,56 млрд рублей (из них 10,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,54 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,11 млрд рублей на акции "Юнипро").