"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции Совкомфлота

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции "Совкомфлота", учитывая сильное санкционное давление и неопределенность с выплатой дивидендов, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент опубликовал финансовые итоги 2024 года, которые оказались неутешительными, констатируют эксперты. Выручка снизилась из-за коррекции спотовых ставок фрахта, а также санкций США в отношении части флота компании.

Результаты 2025 года могут оказаться значительно ниже в связи с январским пакетом санкций и высокой степенью неопределенности относительно загрузки подсанкционных танкеров, отмечают аналитики брокера.

Скорректированная чистая прибыль, из которой "Совкомфлот" платит дивиденды, за 2024 год составила 46,2 млрд рублей (вклад четвертого квартала составил всего 2,9 млрд). Расчетный дивиденд составляет 9,73 рубля на акцию, что сильно ниже ожиданий рынка. Кроме того, говорится в материале экспертов "Т-Инвестиций", существует риск, что компания может пропустить выплату в связи с санкционным давлением. Однако ранее эмитент заявлял, что будет придерживаться своей дивидендной политики.

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