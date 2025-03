Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг существенно снизились. Фондовые индексы Китая растут в пятницу, остальная Азия торгуется в минусе. Нефть стабильна в пятницу утром, Brent торгуется у $69,5 за баррель.

Американские фондовые индексы в четверг существенно снизились, при этом значения S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября прошлого года, сообщает Trading Economics.

Инвесторы оценивали опубликованные в четверг статданные. При этом ситуация вокруг импортных пошлин по-прежнему вызывает нервозность рынка.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей, сообщает Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

Цена акций Marvell Technology рухнула на 19,8%. Компания, выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, получила скорректированную прибыль в ноябре-январе практически на уровне ожиданий аналитиков, а также дала прогноз на текущий финквартал, который совпал с оценками экспертов. Инвесторы ждали большего, отмечает MarketWatch.

Стоимость других чипмейкеров также снизилась, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 5,7%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 6,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,8%.

Котировки бумаг MongoDB Inc. (SPB: MDB) упали почти на 27%. Разработчик систем управления базами данных дал прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод в $2,44-2,62 в расчете на акцию, что оказалось существенно хуже прогнозировавшихся аналитиками $3,38.

Victoria''s Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в четвертом финквартале (завершился 1 февраля) увеличила чистую прибыль на 6,8%, но дала слабый прогноз выручки на текущий квартал и весь фингод. Акции компании потеряли в цене 8,2%.

Сеть универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) вернулась к чистой прибыли в четвертом финквартале (закончился 1 февраля), однако сократила выручку и дала разочаровавшие инвесторов прогнозы на текущий финквартал и фингод. Котировки акций компании опустились на 0,7%.

Кроме того, подешевели бумаги автопроизводителей: General Motors (SPB: GM) - на 2,6%, Ford Motor (SPB: F) - на 0,4%, Stellantis - на 1,1% и Tesla (SPB: TSLA) - на 5,6% после существенного роста по итогам торгов в среду.

Производитель полупроводниковых компонентов ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) предпринял очередную попытку купить конкурирующую Allegro MicroSystems Inc., оценив ее в $6,9 млрд. Стоимость акций Onsemi опустилась на 5,6%, в то время как Allegro MicroSystems подскочила на 5,7%.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 2,9%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 8,5%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 10,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 427,51 пункта (на 1%) и составил 42579,08 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 104,11 пункта (на 1,8%) - до 5738,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 483,48 пункта (на 2,6%) и завершил сессию на отметке 18069,26 пункта.

Фондовые рынки Азии снижаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только китайский рынок.

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% в годовом выражении, по данным Главного таможенного управления КНР. Импорт упал на 8,4%, что стало самым значительным снижением с июля 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1%, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Поддержку рынку оказывают, в том числе ожидания принятия мер по стимулированию экономического роста по итогам третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая продлится до 11 марта.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции производителей спортивной продукции Anta Sport Products и Li Ning, подорожавшие на 6,9% и 6,6% соответственно.

Также повышается стоимость бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group - на 6%, пивоваренной China Resources Beer - на 5%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 4,7%, производителя алюминия China Hongqiao Group - на 4,4%, онлайн-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,4%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,7% и 1,2% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,6%.

Цена акций оператора связи China Mobile (SPB: 941) выросла на 1,3% - до максимума почти за шесть лет.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК уменьшилось на 2,1%, до минимума с сентября.

Существенный спад показывают котировки акций производителя игровых консолей Nintendo (-9,8%), разработчика игр Konami (-6,6%), работающей в сфере компьютерной безопасности Trend Micro (-6,3%).

Также подешевели бумаги банка Mitsubishi UFJ (-1,6%), производителя потребительской электроники Sony (-4,1%), автопроизводителя Toyota Motor (-1,2%) и ритейлера Seven & I (-0,9%).

Цена акций представителей технологического сектора падает вслед за аналогичной динамикой американских представителей отрасли на торгах в четверг. В том числе снизилась стоимость SoftBank Group (-2,7%), Advantest (-1,8%), Tokyo Electron (-2,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 0,3%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,9%, чипмейкера SK Hynix - на 0,1%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,7%.

Между тем котировки акций сталелитейной Posco подскочили на 8,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день упал 1,8% - до самой низкой отметки за полгода.

Стоимость бумаг ведущих банков страны снизилась: Macquarie - на 5,2%, Commonwealth Bank - на 3,3%, National Australia Bank - на 1%, Westpac Banking - на 2,2%, ANZ - на 2,4%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP уменьшилась на 0,6%, тогда как конкурирующей Rio Tinto выросла на 0,2%.

Цены на нефть слабо меняются утром в пятницу и остаются у полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $69,51 за баррель, что на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на 16 центов, до $69,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1 цент, до $66,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 5 центов, до $66,36 за баррель.

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.

На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

"Недавнее подтверждение ОПЕК+, что она намерена придерживаться своих планов по постепенному увеличению добычи нефти с апреля, совпало с сохраняющимися признаками ослабления мирового спроса на нефть, - отметила экономист Capital Economics Лили Миллард. - ОПЕК+ имеет достаточно пространства для маневра, чтобы изменить свое решение в будущем, но понижательные риски для нашего и без того слабого прогноза цен на нефть на конец 2026 года усиливаются".