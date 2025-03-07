Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Урегулировать украинский конфликт хотят и Киев, и Москва, потому что у них нет альтернатив, заявил президент США Дональд Трамп. "Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет выбора. Кроме того, я думаю, что и Россия хочет заключить соглашение. Потому что у нее, по причине, о которой знаю только я, тоже нет выбора", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, "за последние пару дней мы добились хорошего прогресса при контактах с Украиной и Россией".

США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент. "Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", - приводит слова Бессента агентство Bloomberg. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и, по словам Бессента, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах.

Американские фондовые индексы в четверг существенно снизились, при этом значения S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября прошлого года. Инвесторы оценивали опубликованные в четверг статданные. При этом ситуация вокруг импортных пошлин по-прежнему вызывает нервозность рынка.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей. Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

Фондовые рынки Азии снижаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только китайский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК уменьшилось на 2,1%, до минимума с сентября. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день упал 1,8% - до самой низкой отметки за полгода.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Поддержку рынку оказывают, в том числе ожидания принятия мер по стимулированию экономического роста по итогам третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая продлится до 11 марта. Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% в годовом выражении. Импорт упал на 8,4%, что стало самым значительным снижением с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают утром в пятницу, но остаются вблизи полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $69,61 за баррель, что на 0,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на 16 центов, до $69,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,21%, до $66,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 5 центов, до $66,36 за баррель.

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября. На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо. Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,714 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,264 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 марта вырос на 0,16% и составил 109,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,19%, поднявшись до 1015,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+1,38%), "НоваБев Групп БО-П05" (+1,21%) и "СТМ-001Р-02" (+0,72%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER25" (-0,29%), "ГТЛК-001Р-10" (-0,17%) и "РЖД-001P-06R" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение 10-летних облигаций серии 001P-39R с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля за час без премаркетинга. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17,9% годовых.

ООО "ДельтаЛизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до 24% годовых и увеличить объем выпуска с "не менее 3 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" 10 марта начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-07 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-48-го ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 30-го купонного периода, а также амортизационная система погашения (по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го, 45-го купонов, еще 60% номинала в дату окончания 48-го купона).

Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом до 2 млрд рублей на уровне 24,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 27,76% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 марта. Техразмещение запланировано на 10 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-02 в размере 3,5 млрд рублей при первоначально планируемом объеме в 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 24,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 26,83% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 марта. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-15R с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 18,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 6 марта. Книга была переподписана в несколько раз. Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Воксис" 12 марта начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-48-го ежемесячных купонов установлена на уровне 26,5% годовых. По выпуску предусмотрено два call-опциона - в даты окончания 12-го и 24-го купонов, а также амортизация (по 8,3% от номинала будут погашаться, начиная с 37-го купонного периода).

ООО "Патриот групп" (владелец торговой сети Williams et Oliver) 7 марта проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 27% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону через 2 года в размере не выше 30,61% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей.

АО "Новосибирскавтодор" 17 марта планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона) на уровне не выше 29,34% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 20 марта. Минимальная заявка при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 17 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 002Р-05 с офертой через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 28,39% годовых. Техразмещение запланировано на 19 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

АО "Синара-Транспортные Машины" 18 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-05 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 500 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 марта. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.

ООО "Интерлизинг" перенесло с 11 на 17 марта сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,07% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,7% от номинала будет погашено в даты окончания 12-47-го купонных периодов, еще 2,8% от номинала - в дату окончания 48-го купонного периода. В результате дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Группа компаний "Медси" установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 20% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в марте 2023 года по ставке квартального купона 9,85% годовых до оферты с исполнением 17 марта 2025 года. Период предъявления к оферте - с 7 по 13 марта включительно.

ООО "Племзавод "Пушкинское" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 23,25% годовых. Эмитент начал размещение 5-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей в марте 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 123,5 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-20-го купонов квартальные, переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала - в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала - в дату завершения 20-го купона.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) выплатило в полном объеме 8-й купон облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей, тем самым выйдя из дефолта. Кроме того, со ссылкой на федеральный закон "О рынке ценных бумаг", компания сообщает о том, что в связи с устранением существенного нарушения условий исполнения обязательства по облигациям у владельцев облигаций прекращается и основание на право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Технический дефолт зафиксирован 18 февраля 2025 года. Дата окончания периода технического дефолта - 5 марта 2025 года. Выпуск 3-летних облигаций на 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 19% на весь срок обращения. РКК с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов по всем выпускам облигаций в обращении, однако успевала исполнить обязательства по облигационным выплатам в течение срока техдефолтов.