.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Диасофта
.
07 марта 2025 года 10:45
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Диасофта
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив акций "Диасофта", говорится в материале аналитиков телеграм-канала. "С учетом слабых результатов эмитента за 9М24 финансового года (ф.г.) мы полагаем, что компания вряд ли сможет выполнить ранее озвученные цели по 2024 ф.г., так как исторически четвертый финансовый квартал (январь-март) слабее третьего", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДИАСОФТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 марта 2025 года 11:44
-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции "Совкомфлота", учитывая сильное санкционное давление и неопределенность с выплатой дивидендов, сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент опубликовал финансовые итоги 2024 года, которые оказались неутешительными, констатируют... читать дальше
.07 марта 2025 года 11:16
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "ЦБ РФ с пятницы незначительно повысит чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9... читать дальше
.07 марта 2025 года 10:23
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Технически индекс остается зажатым между линией долгосрочного нисходящего тренда и 20-дневной... читать дальше
.07 марта 2025 года 10:20
Москва. 7 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного дешевеет на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. читать дальше
.07 марта 2025 года 09:45
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для паев Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с прогнозной стоимостью на уровне $95 за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина. Цены на палладий в 2024 году демонстрировали слабую динамику, в начале... читать дальше
.07 марта 2025 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 7 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.07 марта 2025 года 09:26
Котировки акций ПАО "Полюс" могут вырасти до 24000-25000 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Опубликованные производственные и финансовые результаты эмитента за второе полугодие 2024 года мы оцениваем как сильные. Акции "Полюса" торгуются с мультипликатором... читать дальше
.07 марта 2025 года 09:11
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - парламентское собрание в Китае; - торговый баланс Китая в феврале; - производственные заказы Германии в январе; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; -... читать дальше
.07 марта 2025 года 09:10
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг существенно снизились. Фондовые индексы Китая растут в пятницу, остальная Азия торгуется в минусе. Нефть стабильна в пятницу утром, Brent торгуется у $69,5 за баррель. читать дальше
.06 марта 2025 года 19:30
Рынок акций РФ просел ниже 3210п по индексу МосБиржи на геополитических опасениях, лидировала в откате Юнипро
Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился из-за вернувшихся распродаж на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; фактором давления выступила и подешевевшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился к $69 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3210 пунктов, лидерами отката и оборотов торгов выступили акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-15,1%) после выхода годового отчета по МСФО, где отражены планы предстоящих высоких капзатрат компании. читать дальше
.06 марта 2025 года 19:18
Москва. 6 марта. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,273 руб., что на 4,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.06 марта 2025 года 18:57
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" до 291 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. "Эмитент представил результаты за 2024 год по МСФО. В целом отчетность неплохая. Компания умело наращивает комиссионные доходы и... читать дальше
.06 марта 2025 года 18:57
Москва. 6 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.06 марта 2025 года 18:26
мпания "Эйлер Аналитические Технологии" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 25000 рублей за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", с учетом улучшений в корпоративном управлении и исторически консервативного подхода компании к производственным планам, сообщается в материале... читать дальше
.06 марта 2025 года 18:02
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Юнипро" и сохраняет целевую цену на уровне 2,6 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Юнипро" опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 2ПГ и 2024 год и раскрыла планы по капитальным вложениям до 2031 года,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.