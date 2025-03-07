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Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 7 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного дешевеет на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3145 руб. (+4,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В среду и четверг курс рубля пытался развить тренд к ослаблению, однако предложение валюты оставалось достаточным, чтобы стабилизировать биржевые котировки в середине текущего диапазона 12-12,5 руб./юань. При этом на внебиржевом рынке цена доллара накануне даже пыталась закрепиться ниже 89 рублей, но пока не очень успешно. Нефтяные котировки (Brent) стабилизировались чуть ниже $70 за баррель, что также не способствовало развитию коррекции курса. При этом с сегодняшнего дня ЦБ незначительно повысит чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9 млрд рублей). Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, останется умеренно-позитивным. Также мы допускаем, что экспортеры, с учетом относительно крепких позиций рубля, могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта заблаговременно - в середине месяца, что, при благоприятном новостном фоне, может привести к новой волне укрепления рубля. В краткосрочной перспективе курс рубля, скорее всего, продолжит консолидацию вблизи текущих уровней", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть слабо меняются утром в пятницу и остаются у полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $69,58 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,15%, до $66,45 за баррель.

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.

На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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