Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3200-3250п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Технически индекс остается зажатым между линией долгосрочного нисходящего тренда и 20-дневной экспоненциальной средней - выход из этого диапазона, по нашему мнению, будет резким. В пятницу целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 3200-3250 пунктов. Рассчитываем на некоторое оживление спроса на "фишки", логичное после двухдневной слабости рынка на нейтральном новостном фоне", - пишет эксперт в комментарии.

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