"Эйлер АТ" повысила прогнозную цену акций Полюса до 25000 руб

Компания "Эйлер Аналитические Технологии" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 25000 рублей за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", с учетом улучшений в корпоративном управлении и исторически консервативного подхода компании к производственным планам, сообщается в материале аналитиков.

Производственные и финансовые результаты эмитента за второе полугодие 2024 года оказались достаточно сильными, констатируют эксперты.

"Полюс" подтвердил план по достижению уровня производства в 6 млн унций в год к 2030 году. Согласно ожиданиям менеджмента, отмечают аналитики "Эйлер АТ", в 2025 году капзатраты вырастут до $2-2,5 млрд, в том числе из-за переноса части инвестиций с 2024 года и начала активной стадии строительства "Сухого Лога".

Эмитент также обновил дивидендную политику: новая редакция предполагает более высокую гибкость в части размера и частоты выплат, что благоприятно для инвестиционного кейса компании. По оценке "Эйлер Аналитические Технлогии", финальные дивиденды за 2024 год составят 700 рублей за акцию.

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