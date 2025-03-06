"Финам" понизил рейтинг акций Li Auto до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Li Auto с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 116 с потенциалом роста 5,6%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, составляет $29,7, апсайд - 4,2%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Бумаги Li Auto за прошедший месяц были крайне волатильны: с начала февраля по 27.02 котировки взлетели почти на 50%, а затем падали после того, как Дональд Трамп ввел дополнительные 10% пошлины на китайский импорт. Несмотря на стремительное снижение котировок, внешнеторговые войны не окажут значительного влияния на бизнес Li Auto. Официально 100% продаж Li Auto приходится на Китай, экспортных операций у компании нет", - отмечает аналитик Игнат Иванов.

Ключевыми рисками для Li Auto, на взгляд эксперта, являются замедление темпов роста продаж, ужесточение конкуренции и сопутствующая ей ценовая война на рынке, а также охлаждение потребительского спроса.

Li Auto разрабатывает, производит и продает гибридные электрокары премиум-класса.

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