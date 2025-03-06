Пауза в оттоке капитала выступает фактором поддержки рубля - инвестбанк "Синара"

Рубль останется крепким, пока спрос на валюту смещается с внешних счетов на внутренние, говорится в аналитическом материале экспертов инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

В феврале рубль резко укрепился к доллару, примерно на 10%, и курс USD/RUB оказался значительно ниже, чем ожидали аналитики инвестбанка. Они связывают эту динамику с таким фундаментальным фактором, как пауза в оттоке капитала после ввода очередных санкций против российских банков.

"Пока мы не видим причин для ослабления рубля, несмотря на серьезные риски для бюджета, - пишут эксперты. - На наш взгляд, у монетарных властей нет столь эффективных инструментов, которые могли бы заставить рубль ослабить позиции. Как только курс USD/RUB достигнет отметки 80-85 руб./$1, требование обязательной продажи валютной выручки на какое-то время отменят, чтобы избежать избыточного предложения валюты на внутреннем рынке. До этого никаких государственных мер в этом отношении мы не ожидаем".

Между тем, по оценкам стратегов, при таком сильном рубле (около 90 руб./$1) выпадение доходов может достичь 1,0-1,5 трлн руб., увеличивая бюджетный дефицит и объем программы ОФЗ (который в сравнении с 2024 года должен вырасти).

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