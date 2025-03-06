Рубль днем понижается в паре с юанем, продолжает отыгрывать падение нефти

Москва. 6 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,2815 руб., что на 5,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 17 копеек, до 90,2 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 51 копейку, до 96,99 руб./EUR1.

"С пятницы котировки нефти марки Brent снизились уже более чем на 4%, с начала года снижение более существенное - на 6,3%. Если к этому добавить расширение дисконтов на нефть марки Urals и ESPO в феврале, то ослабление курса рубля, даже с учетом сохраняющихся надежд на скорую геополитическую разрядку, вполне закономерно. Динамика цен на нефть не может не вызывать тревогу у инвесторов - если первые признаки слабости в феврале формировались за счет роста коммерческих запасов, то эскалация торгового противостояния США со своими крупнейшими торговыми партнерами вызвала опасения инвесторов по поводу замедления глобального спроса. К тому же ОПЕК, вопреки надеждам некоторых участников рынка, подтвердил намерения постепенно снижать ограничения на добычу с апреля. (. . .) Как итог - давление на рубль на внутреннем валютном рынке возросло. (. . .) Полагаем, что в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" может протестировать уровень 12,5-12,55, где закономерно будет ожидать некоторой паузы в ослаблении рубля", - отмечает начальник аналитического отдела Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) Александр Фетисов.

Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил Росстат в среду вечером после закрытия валютной секции Московской биржи.

С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 марта ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,09% с 10,07% на 24 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за февраль и март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 12 марта.

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти корректируются вверх днем в четверг после падения по итогам предыдущих торгов. В среду контракты на Brent подешевели на 2,5%, на WTI - на 2,9%.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $69,68 за баррель, что на 0,56% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подросли в цене на 0,66%, до $66,72 за баррель.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

Между тем еженедельные данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их повышение на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

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