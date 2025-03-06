"Финам" сохраняет целевую цену акций HeadHunter на уровне 5280 руб

"Финам" сохраняет целевую цену акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне 5280 руб. и подтверждает рейтинг "покупать", исходя из потенциала роста на 42,6%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

"Хэдхантер" опубликовал отчет за 2024 год, где не оправдал наш прогноз по выручке (44 млрд руб.), но значительно превзошел наш прогноз по чистой прибыли (20 млрд руб.), - отмечает эксперт. - В связи с этим мы оцениваем эти результаты нейтрально. Компания отразила отток клиентов малого и среднего бизнеса из-за жесткой денежно-кредитной политики в стране, однако проявила гибкость в ценообразовании, что позволило компенсировать негативный эффект".

Менеджмент не дал прогнозов на 2025 год, заявив, что их можно ожидать после первых трех-четырех месяцев текущего года, но отметил, что есть предпосылки выхода на плато по оттоку клиентов, это позволит компании получать чистый прирост выручки от повышения цен и развития других направлений бизнеса. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Хэдхантера" и считаем, что они, в частности, могут стать бенефициаром возвращения иностранных компаний на российский рынок, если такое произойдет", - пишет аналитик в комментарии.

Хэдхантер - оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. "Хэдхантер", будучи лидером российского HR-tech с долей более 60%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.

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