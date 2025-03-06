"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций HeadHunter на горизонте года

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" на горизонте года, при этом в краткосрочной перспективе возможно отставание котировок бумаг эмитента от индекса Мосбиржи, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

Результаты компании за 4К24 по МСФО оказались на уровне ожиданий, но I квартал 2025 года, вероятно, будет слабее предыдущего, отмечают эксперты.

"У нас позитивный взгляд на акции на горизонте двенадцати месяцев, учитывая перспективы роста бизнеса и привлекательную для растущей компании оценку в 7,9х Р/Е 2025г на базе нашего прогноза чистой прибыли. Однако краткосрочно динамика показателей компании может ухудшиться, что, на наш взгляд, может привести к отставанию котировок от индекса Мосбиржи", - пишут аналитики в обзоре.

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