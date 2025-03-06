Индекс Мосбиржи первую половину торгов четверга может провести в диапазоне 3170-3230 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи первую половину торгов четверга может провести в диапазоне 3170-3230 пунктов, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи в течение большей части среды попытался удержаться у максимумов предыдущего дня, но ввиду отсутствия дополнительных поддерживающих новостных вводных, на вечерней сессии откатился к отметке 3200 пунктов, последовав за падением нефтяных котировок, - отмечают эксперты. - Охлаждение выглядит вполне логичным - рынок пытается оценить, насколько оправдан заложенный в котировки оптимизм, выведший оценки индекса Мосбиржи по форвардному Р/Е (4,8-4,9х) на уровни января 2022 года".

По мнению стратегов банка, индекс Мосбиржи с технической точки зрения остается преимущественно зажатым между линией долгосрочного понижательного тренда, сейчас находящейся у отметки 3270 пунктов, и 20-дневной экспоненциальной средней (район 3170 пунктов). "Его последние движения по-прежнему укладываются в сценарий волатильной проторговки района 3200 пунктов, отражая текущую устойчивость геополитических ожиданий и среднесрочные надежды инвесторов на дальнейшее повышение рыночных оценок", - пишут аналитики.

Сдерживающим фактором выступает и низкая рублевая стоимость нефти. Эксперты ПСБ ожидают, что индекс Мосбиржи первую половину дня может провести в диапазоне 3170-3230 пунктов, завершение торговой сессии могут определить новости с внеочередного саммита ЕС.

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