Оптимизм на рынке ОФЗ сохраняется - ПСБ

Оптимизм на рынке рублевых гособлигаций сохраняется, рекомендация по формированию позиции в длинных ОФЗ-ПД и корпоративных облигациях с рейтингом "ААА-АА" остается в силе, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в среду продолжил рост, достигнув максимумов с мая 2024 года, когда ключевая ставка Банка России еще находилась на уровне 16% годовых. Рынок по-прежнему поддерживает внешний фон, который способствует росту ожиданий по нормализации геополитической премии в российских активах и смягчению денежно-кредитной политики ЦБ в текущем году, отмечает эксперт.

Также Грицкевич обращает внимание, что за счет высокого спроса на ОФЗ Минфин досрочно выполнил свой план по заимствованиям на I квартал 2025 года в размере 1 трлн руб. (суммарный спрос в среду составил 377 млрд руб., объем размещения - 218 млрд руб.). "Отметим, что по итогам февраля совокупный спрос на госбумаги на аукционах превысил 1 трлн руб., что стало максимальным значением с ноября 2022 года", - указывает он в обзоре.

Данные по недельной инфляции демонстрируют стабилизацию, что трактуется рынком в умеренно позитивном ключе, говорится в материале эксперта ПСБ.

"Геополитическая повестка продолжает поддерживать рынок госбумаг. Подтверждаем нашу рекомендацию по формированию позиции в длинных ОФЗ-ПД и корпоративных облигациях с рейтингом "ААА-АА", - указывает аналитик.

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