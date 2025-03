Гонконгский индекс прибавляет 2,8%

Фондовые индексы США в среду выросли более чем на 1%. Рынки акций стран Азии в основном растут в четверг. Цены на нефть повышаются в четверг утром, Brent торгуется у $69,8 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в среду, в том числе за счет повышения котировок акций автопроизводителей.

Белый дом заявил, что предоставит General Motors (SPB: GM), Ford Motor (SPB: F) и Stellantis освобождение от импортных пошлин сроком на один месяц для автомобилей, ввозимых в страну в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Значительная часть производственных мощностей этих автомобильных компаний находится в Канаде и Мексике, в связи с чем введенные ранее президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины на поставки из этих двух стран могли вызвать значительное повышение стоимости машин, отмечают эксперты.

Котировки акций GM подскочили на 7,2%, Ford - на 5,8%, Stellantis - на 9,2%. Цена еще одного представителя автомобильной отрасли - Tesla (SPB: TSLA) - поднялась на 2,6%.

Бумаги Foot Locker Inc. (SPB: FL) подорожали на 5,1%. Ритейлер спортивной одежды и обуви завершил четвертый финквартал (закончился 1 февраля) с чистой прибылью, а скорректированный показатель оказался выше прогноза аналитиков.

Акции Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX) взлетели в цене более чем на 9,3% на фоне повышения стоимости меди до максимума за девять месяцев из-за слухов о том, что Трамп может ввести импортные пошлины на этот металл.

Стоимость Moderna Inc. (SPB: MRNA) подскочила на 15,9% на новости о том, что руководители фармацевтической компании купили ее акции на сумму около $6 млн.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) ушли вверх на 6,8% после того, как аналитик William Blair улучшил рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "ниже рынка".

Кроме того, котировки бумаг Dow Inc. (SPB: DOW) повысились на 6,1%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 3,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,2%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,1%.

Между тем цена акций Abercrombie & Fitch упала на 9,2%. Ритейлер одежды опубликовал прогноз, согласно которому продажи в 2025 году увеличатся на 3-5%. При этом аналитики в среднем предполагали подъем на 5,5%, по данным FactSet.

Производитель продуктов питания Campbell''s (бывший Campbell Soup Co. (SPB: CPB)), во втором финквартале (закончился 26 января) снизил чистую прибыль почти на 15%, а также ухудшил прогноз на весь фингод. Акции компании подешевели на 2,9%.

Также из-за слабой отчетности уменьшились котировки бумаг CrowdStrike Holdings Inc. и AeroVironment (SPB: AVAV) - на 6,3% и 4,4% соответственно.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) опустилась на 2,4%, завершив "в минусе" третью сессию подряд.

Кроме того, вслед за снижением нефтяных котировок подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 1,9%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 485,6 пункта (на 1,1%) и достиг 43006,59 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 64,48 пункта (на 1,1%) - до 5842,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 267,57 пункта (на 1,5%) и завершил сессию на отметке 18552,73 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные и другие новости.

В Японии и Южной Корее активно дорожают акции сталелитейных компаний. Пекин примет меры для снижения производства стали в Китае, заявила Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) в ходе Всекитайского собрания народных представителей в среду, однако масштабов снижения не уточнила.

Власти КНР накануне также анонсировали размещение специальных облигаций местных органов власти на сумму 4,4 трлн юаней ($605,6 млрд) для инвестиций в инфраструктуру и иные отрасли, а также специальных государственных бондов на 1,3 трлн юаней, причем 300 млрд юаней из последней суммы пойдет на субсидирование потребительских расходов.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng - 2,8%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Kuaishou Technology, дорожающие на 15,5%.

Рыночная стоимость CK Hutchison (SPB: 0001) увеличивается на 10,5%, Zhongsheng Group Holdings - на 8,1%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 7,9%, Alibaba (SPB: BABA) - на 7,7%.

Techtronic Industries теряет 1,8% капитализации, CNOOC - 1,4%, Hengan International Group - 1,3%, Chow Tai Fook Jewellery и Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - 1%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,8%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Japan Steel Works (+14,3%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Heavy Industries повышается на 11,9%, OKUMA - на 10,2%, Kawasaki Heavy Industries - на 8,6%, Shiseido - на 4,8%.

Котировки бумаг Seven & I Holdings растут на 7,9%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники накануне сообщило, что американская Bain Capital близка к покупке сегмента супермаркетов Seven & I более чем за 700 млрд иен ($4,7 млрд).

Цена акций Mitsubishi Logistics снижается на 5,9%, Furukawa Electric - на 2,8%, Disco - на 2,6%, East Japan Railway - на 2,1%, Daiichi Sankyo - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,5%.

Инфляция в Южной Корее в феврале замедлилась до 2% по сравнению с максимальными за полгода 2,2% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Рынок в среднем ожидал 1,95%, пишет Trading Economics.

Стоимость акций Posco увеличивается на 8,3%, Hyundai Motor - на 1,3%, Korean Air Lines - на 2,3%, Samsung Electronics - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Профицит Австралии во внешней торговле товарами в январе вырос до 5,62 млрд австралийских долларов ($3,56 млрд) с пересмотренных вниз 4,92 млрд долларов месяцем ранее, по данным Австралийского бюро статистики. Аналитики в среднем прогнозировали положительное сальдо на уровне 5,5 млрд долларов.

Экспорт товаров увеличился на 1,3% в помесячном сравнении и достиг максимальных за 11 месяцев 44,53 млрд долларов. Подъем во многом обеспечили поставки немонетарного золота.

Импорт сократился на 0,3% и составил 38,91 млрд долларов.

Капитализация BHP в четверг увеличилась на 1,3%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть повышаются в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $69,75 за баррель, что на $0,45 (0,65%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,74 (2,5%), до $69,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,43 (0,65%), до $66,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,95 (2,9%), до $66,31 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на минимумах с 10 сентября, отмечает Market Watch.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

"Торговая напряженность между США и их ключевыми партнерами влияют на котировки", - отмечает аналитик Pepperstone Квазар Элизундиа, слова которого приводит The Wall Street Journal.

"Неопределенность, связанная с введением пошлин и ответными мерами, подрывает доверие, что будет способствовать ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, спроса на нефть", - говорит эксперт.

Между тем еженедельные данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их повышение на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.