Акции Полюса в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Полюс" в настоящее время справедливо оценены рынком, однако в случае начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ котировки бумаг могут получить дополнительный импульс к росту, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент показал сильные финансовые результаты за 2024 год, которые превзошли наши ожидания. По итогам 2024 года прибыль акционеров составила почти 3224 рубля на одну акцию в обращении (без учета казначейского пакета) или 16,5% текущей акционерной доходности, - отмечают эксперты.

Ожидается, указывают аналитики сервиса, что 10 марта 2025 года совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 4К24, размер которых может составить более 600 рублей на акцию, что соответствует текущей квартальной дивидендной доходности более 3%.

Несмотря на планируемое в 2025-2027 годах снижение производства золота, результаты "Полюса" могут быть поддержаны высокими ценами на драгметалл и ослаблением рубля, считают эксперты "Газпромбанк Инвестиций". При этом к 2030 году за счет реализации проектов роста компания планирует удвоить производство золота (до шести млн унций).

"Учитывая произошедший за последние недели рост стоимости акций, мы считаем, что в настоящее время акции "Полюса" оценены рынком справедливо, однако в случае начала цикла снижения ключевой ставки бумаги могут получить дополнительный импульс к росту", - заключают аналитики в обзоре.

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