Фундаментальных предпосылок для роста цены бумаг МТС нет - "Мои Инвестиции"

Фундаментальных предпосылок для роста цены бумаг "МТС" с учетом высокой долговой нагрузки эмитента не видно, но в ближайшее время поддержать котировки может приближение даты выплаты дивидендов, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент отчитался за 4К24. Выручка компании выросла на 14% г/г (до 191 млрд рублей), что соответствовало консенсус-прогнозу, констатируют эксперты. Ключевыми драйверами роста выручки стали направления аdtech, продажа телефонов и аксессуаров, а также финтех.

OIBDA выросла на 7% г/г (до 60,4 млрд рублей), рентабельность составила 32% против 34% в 4К23, но чистая прибыль упала на 91% г/г (до 1,4 млрд рублей) из-за сильного роста финансовых расходов, отмечают аналитики в обзоре. Чистый долг на конец года увеличился до 598 млрд рублей (против 582 млрд рублей в 3К24). Чистый долг/OIBDA составил 2,4 х, что в целом соответствует уровню третьего квартала прошлого года, говорится в материале экспертов телеграм-канала.

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