Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- парламентское собрание в Китае, возможно объявление о новых мерах стимулирования;

- саммит лидеров ЕС;

- розничные продажи еврозоны в феврале;

- заседание ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- финансовые результаты "Московской биржи", "Диасофта" и банка "Санкт-Петербург" за 4К24 по МСФО;

- квартальные результаты Broadcom и Hewlett Packard Enterprise.

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