Рынок акций РФ в среду продолжил подъем в ожидании мирного соглашения по Украине, индекс МосБиржи превысил 3260 п

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $69 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 3260 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,2%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3263,62 пункта (+0,7%, днем индекс поднимался выше 3280 пунктов), индекс РТС - 1145,05 пункта (+0,1%). Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 марта, составил 89,7878 руб. (+54,3 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Поддержку акциям "Газпрома" оказали сообщения агентства Bloomberg о том, что ЕС отложил публикацию "дорожной карты" реализации плана постепенного отказа от российского топлива, планировавшуюся на 27 марта, без указания новой даты.

ПАО "МТС" в IV квартале 2024 года нарастило выручку на 13,8% - до 191,2 млрд рублей, сообщила компания. Показатель OIBDA увеличился на 6,6% - до 60,4 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики ожидали выручку в размере 190,7 млрд рублей, OIBDA - на уровне 59,9 млрд рублей. Чистая прибыль МТС составила 1,4 млрд рублей против 16,1 млрд рублей в IV квартале 2023 года. Чистый долг "МТС" без учета обязательств по аренде вырос на 8,2% - до 477,1 млрд рублей.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

ПАО "Полюс" в 2024 году увеличило производство золота на 7%, до рекордных 3 млн унций, сообщила компания. В том числе во втором полугодии показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,5 млн унций. По оценке "Полюса", производство золота в 2025 году будет в диапазоне 2,5-2,6 млн унций.

"Полюс" в 2024 году увеличил скорректированный показатель EBITDA на 49%, до рекордных $5,68 млрд, сообщила компания. Во втором полугодии EBITDA выросла в 1,7 раза ко второму полугодию 2023 года, до $3,66 млрд. Аналитики, опрошенные накануне "Интерфаксом", ожидали роста EBITDA во втором полугодии до $3,54 млрд, по итогам года - до $5,56 млрд.

"Полюс" прогнозирует в 2025 году капитальные затраты в пределах $2,2-2,5 млрд, сообщила компания. В 2024 году капзатраты "Полюса" выросли на 23%, до $1,26 млрд, то есть в 2025 году ожидается повышение в 1,8-2 раза.

Совет директоров ПАО "Полюс" рассмотрит вопрос о рекомендации по размеру дивидендов на заседании 10 марта. Общая сумма дивидендов может составить не менее 30% от показателя EBITDA компании за IV квартал 2024 года, говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проводили обсуждения с РФ, в результате которых он получил от Москвы сигналы о готовности к урегулированию конфликта на Украине. "Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру", - сказал Трамп, выступая в Конгрессе США.

Американский лидер подчеркнул, что для разрешения украинского кризиса необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта.

Трамп также заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, Зеленский также сообщил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.

В Кремле в целом положительно относятся к информации, что президент Украины Зеленский в письме к президенту США Трампу выразил готовность к переговорам по мирному урегулированию, но напоминают о действующем запрете со стороны Киева на переговоры с Москвой.

"Положительно (относимся - ИФ). Вопрос, с кем сесть (за стол переговоров - ИФ). Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После закрытия основных торгов на Мосбирже Росстат опубликовал свежие данные по инфляции. Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, российский рынок акций в среду продолжил подъем, в очередной раз ключевое влияние на настроения покупателей оказали геополитика и заявления президента США Трампа, которые могут отразиться на экономике ряда компаний и денежно-кредитной политике Банка России через воздействие на проинфляционные факторы.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, помимо позитивных геополитических сигналов поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля. При этом цены на нефть Brent продолжили снижаться и опустились ниже рубежа $70 за баррель.

Деловая активность в секторе услуг Китая (от Caixin) в феврале выросла сильнее прогнозов - показатель составил 51,4 пункта и превысил соответствующий индекс за январь. В еврозоне февральский PMI немного уступил ожиданиям аналитиков, но удержался в зоне роста (выше 50 пунктов), в США PMI для сектора услуг вышел лучше прогноза.

Позднее в среду в США будет опубликована "Бежевая книга" ФРС. В четверг состоится заседание ЕЦБ по процентной ставке (ожидается, что она будет снижена с 2,75% до 2,5%), также пройдет специальный саммит глав ЕС. В Пекине продолжится Всекитайское собрание народных представителей, инвесторы ждут заявлений о новых экономических стимулах. Из важной статистики четверга выделим данные по торговому балансу США за январь.

На российском рынке "Диасофт" (MOEX: DIAS), банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Московская биржа" представят финансовые отчетности. На общем настрое могут сказаться свежие данные Росстата о темпах роста потребительских цен за неделю с 25 февраля по 3 марта. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 марта - 3180-3330 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках акций в среду преобладает позитивная динамика.

Президент США Трамп в Конгрессе заявил, что введенные пошлины принесут стране триллионы долларов, подтвердил намерение вернуть США контроль над Панамским каналом, а также выразил надежду, что продажа "золотых карт" поможет сократить госдолг. Кроме того, Трамп анонсировал строительство крупного газопровода на Аляске и пообещал принять решение о расширении добычи редкоземельных металлов в США.

Российский рынок акций продолжает рост на фоне сохраняющихся надежд на относительно скорое урегулирование украинского конфликта. Акции "Газпрома" выросли на фоне сообщений Bloomberg, что Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа.

Индекс МосБиржи протестировал уровень сопротивления в районе 3270 пунктов и немного сдал назад. В случае успешного пробоя возможен дальнейший рост до максимумов 2025 года, считает Смирнов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций РФ пока сохраняет оптимистичный геополитический настрой. Акции "Мосбиржи" остаются под нисходящим давлением перед публикацией в четверг финансовых результатов по итогам всего 2024 года по МСФО. "Мосбиржа" при этом планирует расширить список инструментов для торгов выходного дня.

На западных фондовых площадках в среду проходит восходящая коррекция. Рынки пытаются спасти среднесрочные "бычьи" тренды на надеждах смягчения торговой позиции Трампа, что, однако, на данный момент является лишь ожиданиями. Индексы МосБиржи и РТС после ралли вторника чувствуют себя менее уверенно, но по-прежнему сохраняют курс на район годовых максимумов 3371 пункт и 1216 пунктов соответственно, считает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынку акций РФ нужны новые драйверы для закрепления выше 3340 пунктов по индексу МосБиржи.

"Накануне рынок мощно отскочил вверх на фоне обсуждения в западных СМИ возможности снятия антироссийских санкций США. Впрочем, пока весь позитив вновь носит вербальный характер, никакой конкретики нет. Это значит, что в любой момент на рынке может пройти фиксация спекулятивной прибыли, первые признаки которой уже видны утром в среду. На дневном графике индекса прорисовывается зона сопротивления 3250 пунктов, от которой и намечается разворот. Но более сильная преграда лежит в районе 3350 пунктов. Для ее пробоя вряд ли хватит только позитивных заявлений и слухов, нужны будут какие-то конкретные шаги", - считает Антонов.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), однако "бычий" настрой несколько ослаб в Европе (индексы CAC 40, DAX растут на 0,7-3,6%, FTSE просел на 0,2%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменяются в пределах 0,3%).

План социально-экономического развития Китая предусматривает темпы роста ВВП страны на 2025 год на уровне 5%, говорится в проекте документа, полученного депутатами сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган законодательной власти КНР). Инфляция в 2025 году, как говорится в докладе о работе правительства, составит примерно 2%.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Во вторник вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры.

Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения об экономических последствиях новых внешнеторговых мер, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены ускорили снижение на опасениях по поводу избытка предложения, неопределенности во внешнеторговой политике США и статистики о запасах сырья в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $68,81 за баррель (-3,1% и -0,8% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $65,7 за баррель (-3,8% и -0,2% во вторник).

Страны ОПЕК+ подтвердили планы по постепенному сворачиванию ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и началу постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Между тем министр торговли США Говард Латник заявил во вторник в интервью Fox Business, что президент Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения по пошлинам с Мексикой и Канадой. "Я думаю, он что-то с ними решит", - сказал он.

Министерство финансов США сообщило, что американская энергетическая компания Chevron должна завершить деятельность в Венесуэле до 3 апреля. Chevron получила лицензию на работу в Венесуэле в ноябре 2022 года, компания экспортирует из этой страны около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего ее нефтяного производства.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей, запасы бензина сократились на 1,433 млн баррелей, запасы дистиллятов снизились на 1,318 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8-1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+14,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+11%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8%), ПАО "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+6,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+5,6%).

Чистая прибыль МТС-банка (MOEX: MBNK) (+0,1%) по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Чистые процентные доходы банка выросли на 15,8%, до 41,6 млрд рублей. Расходы банка на резервы в прошлом году повысились до 30,9 млрд рублей с 25,8 млрд рублей. Операционные расходы банка выросли на 22%, до 24,6 млрд рублей.

Скорректировались вниз после ралли акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,3%), просели бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,7%) и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%).

МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-4,3%) в IV квартале 2024 года получило выручку в 10,43 млрд рублей, что на 22,8% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. В сообщении HeadHunter говорится, что скорректированная EBITDA составила 5,54 млрд рублей или 53,1% от выручки. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - рынок ожидал показателя в 10,39 млрд рублей, скорректированная EBITDA оказалась на уровне прогноза. Выручка за 2024 год выросла на 34,5% и составила 39,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 23,2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 119,02 млрд рублей (из них 16,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,41 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

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