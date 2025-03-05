"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 264,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 20,8%,говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Среди акций отечественных финкомпаний нам нравятся бумаги "Московской биржи", крупнейшей биржевой площадки России, - пишут эксперты. - Компания выигрывает от высоких рублевых процентных ставок в РФ, поскольку они позволяют ей выгодно размещать остатки средств клиентов, и демонстрирует быстрый рост финансовых показателей. Так, выручка компании в IIIквартале 2024 года выросла на 56,3% (г/г) до 40 млрд руб., при этом чистый процентный доход взлетел в 2,2 раза до 25,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль подскочила на 75,8% до 23,4 млрд руб.".

Аналитики ожидают, что процентные ставки в стране будут оставаться высокими продолжительное время, и это продолжит оказывать поддержку процентным доходам биржи в ближайшие кварталы. Кроме того, компания может стать одним из главных бенефициаров потенциального снятия санкций с финансового сектора России, поскольку это будет способствовать дальнейшему улучшению ситуации на фондовом рынке, росту активности торгов, активизации IPO отечественных эмитентов.

Стратеги "Финама" рассчитывают, что дивиденды компании по итогам 2024 года составят 17,9 руб. на акцию с доходностью 8,1%.

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