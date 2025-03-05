Цены акций Tesla и CrowdStrike могут продолжить снижение - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla и CrowdStrike могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Акции Tesla упали во вторник в цене на 4,4% из-за данных о продажах в КНР, где в феврале компания реализовала всего 30688 электромобилей (минус 49,2% г/г). Это самый низкий с августа 2022 года результат, констатируют эксперты. До того стало известно о падении продаж и в Европе: по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в январе там зарегистрировано на 45% меньше новых автомобилей Tesla, чем годом ранее. В частности, отмечают в инвестбанке, во Франции зафиксирован спад на 63%, в ФРГ - на 60%. И это на фоне общего роста продаж электромобилей в Европе на 37% г/г. "Полагаем, давление на бумагу в ближайшее время сохранится", - заключают аналитики.

Компания CrowdStrike выдала худший, чем ожидалось ($0,64-0,66 на акцию против $0,96), прогноз по скорректированной прибыли на 1К25 - ее бумаги на премаркете дешевеют на 9,6%. "Ожидаем дальнейшего снижения стоимости акций", - пишут эксперты в комментарии.

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