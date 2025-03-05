"Финам" присвоил рейтинг держать акциям The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $99,6

"Финам" присвоил рейтинг держать акциям The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью $99,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Бумаги фонда в последний год торгуются в боковике преимущественно из-за умеренно негативной динамики цен на нефть и маржи нефтепереработки в США. При этом локально на фоне восстановления добычи со стороны ОПЕК+ и макроэкономической неопределенности мы не ожидаем значительного роста цен на нефть марки WTI, - указывает эксперт инвесткомпании. - Генерация свободного денежного потока в секторе стагнирует, что не позволяет рассчитывать на заметный рост выплат акционерам и, на наш взгляд, ограничивает потенциал роста акций ETF".

The Energy Select Sector SPDR Fund - ETF, нацеленный на инвестиции в крупнейших представителей. В него входят компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, а также нефтесервисные компании.

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