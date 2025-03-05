Рубль днем заметно снижается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 5 марта. Китайский юань растет на Московской бирже днем в среду, рубль заметно слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,307 руб., что на 14,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 66 копеек, до 90,56 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 2,13 рубля, до 96,38 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" до конца текущей недели продолжит консолидацию в середине диапазона 12-12,5 руб. за юань, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Текущая курсовая коррекция снова оказалась не выраженной, что указывает на сохранение довольно крепких позиций рубля. Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжит оставаться позитивным, и это может не позволить котировкам рубля уйти заметно выше, несмотря на сезонное охлаждение активности продаж валюты со стороны экспортеров в начале месяца, - пишет эксперт в обзоре. - Более того, с учетом крепких позиций рубля экспортеры могут временно изменить тактику и начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта в середине месяца. При благоприятном новостном фоне это может привести к новой волне укрепления рубля с риском ухода в район 11-11,5 руб. за юань".

Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,9 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это почти на 0,4 млрд руб. меньше, чем дневной объем в период с 7 февраля по 6 марта (3,3 млрд руб., в сумме 66,5 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте на сумму 57,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам февраля составило 2,9 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных операций Минфина Банк России с 7 марта по 4 апреля 2025 года будет продавать валюту объемом 5,96 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта 2025 года объем продаж составлял 5,56 млрд руб. в день).

Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году, однако не исключает, что дефицит может превысить план в 0,5% ВВП в случае сохранения текущих цен на нефть - около $60 за баррель.

"Мы стараемся всех ориентировать не на общий баланс (бюджета - ИФ), а на структурный баланс, это именно тот целевой показатель, который заложен в бюджетной конструкции и бюджетных правилах. А общий баланс, в том числе, зависит от цен на нефть, поэтому подвержен волатильности, соответственно, это как гадание на кофейной гуще, когда мы угадываем общий баланс. Наши оценки по общему балансу не поменялись, но они зависят от того, какая цена на нефть, в бюджете заложено $70 за баррель, сейчас мы видим ближе к $60, соответственно, если этот уровень сохранится - ближе к $60, то дефицит будет побольше, менее чем на 1% ВВП побольше", - заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. В январе, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 1,706 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Минфин объяснял такой уровень дефицита в первый месяц года главным образом опережающим финансированием расходов внутри первого квартала, отмечая, что это не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок ускорили снижение в среду на опасениях по поводу избытка предложения и неопределенности во внешнеторговой политике США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,09 за баррель, что на 1,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,8%, до $67,2 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Накануне США ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады, а также повысили до 20% пошлины на импортируемые в Штаты китайские товары. Китай ввел ответные меры.

Министерство финансов США сообщило, что американская энергетическая компания Chevron Corp. (SPB: CVX) должна завершить деятельность в Венесуэле до 3 апреля.

Chevron получила лицензию на работу в Венесуэле в ноябре 2022 года. Компания экспортирует из этой страны около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего ее нефтяного производства. Ранее Трамп анонсировал, что разрешение Chevron на операции в Венесуэле будет отозвано.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного сокращения, на 300 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.