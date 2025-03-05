S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5700-5865п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5700-5865 пунктов, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

"Впервые с октября 2023 года S&P 500 вплотную приблизился к 200-дневной скользящей средней. Внутренняя структура движения рынка во вторник заметно ухудшилась. Доля акций, торгующихся выше своих 200-дневных средних, упала до 48% - минимума с ноября 2023 года, - указывает эксперт. - Краткосрочный баланс рисков по-прежнему выглядит "медвежьим". Индикатор RSI пока не демонстрирует разворотных сигналов (нет дивергенции и перепроданности). В случае продолжения коррекции на первый план выйдет отметка 5700 пунктов, которая может стать важным уровнем поддержки. Для развития восходящего импульса "быкам" необходимо добиться, чтобы индекс S&P 500 завершил сессию выше 5865 пунктов".

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