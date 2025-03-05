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05 марта 2025 года 15:30
"БКС МИ" возобновил анализ Совкомфлота после пересмотра с "негативным" взглядом на акции
"БКС Мир инвестиций" возобновил аналитическое покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) после пересмотра, сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость акций "Совкомфлота", рассчитанная экспертами, составляет 80 рублей за штуку, взгляд - "негативный". "Мы считаем, что после введения санкций часть танкеров компании будет простаивать. Это приведет к существенному падению выручки на основе тайм-чартерного эквивалента (то есть без рейсовых расходов и комиссии). Наш прогноз на 2025 год - 95 млрд рублей (общая выручка 132 млрд рублей) против ожидаемых 136 млрд рублей в 2024 году (общая выручка 170 млрд рублей), что предполагает снижение выручки в тайм-чартерном эквиваленте более чем на 30%. При этом динамика выручки зависит от многих факторов, и ее падение может быть более сильным, а может оказаться менее выраженным", - пишут аналитики. Как они отмечают, в случае положительного решения по дивидендам (а ранее менеджмент компании подтверждал приверженность политике по выплате 50% от чистой прибыли в виде дивидендов) выплаты за 2024 год могут составить около 10,2 руб./ао. "Впрочем, менеджмент может и отказаться от выплаты из-за резкого снижения выручки. Пока мы считаем выплату вполне возможной", - обращают внимание эксперты. По их оценкам, далее дивидендные перспективы "Совкомфлота" выглядят сложнее. "Чистая прибыль по итогам 2025 года может быть существенно хуже по сравнению с 2024 годом, что приведет к относительно незначительным дивидендам или к отказу от них. При этом, если компания сократит инвестрасходы, то, скорее всего, останется с положительным свободным денежным потоком. Кроме того, компания сумела оптимизировать свою долговую нагрузку, и снижение прибыли не должно привести к финансовым сложностям", - пишут они. Текущая стоимость акций "Совкомфлота" составляет порядка 103,7 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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