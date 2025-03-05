Ожидаемое подорожание золота до $3100/унц. к концу 2025г должно оказать сильную поддержку акциям Полюса - Альфа-банк

Ожидаемое подорожание золота до $3100 за тройскую унцию к концу 2025 годп должно оказать сильную поддержку акциям "Полюса" в текущем году, полагают эксперты Альфа-банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева.

"Полюс" продемонстрировал в целом хорошие результаты за 2П24 и 2024 год, мы позитивно смотрим на эту бумагу, - пишут аналитики в комментарии. - Мы считаем, что цены на золото и дальше будут расти - этому способствуют сильная геополитическая напряженность, ослабление доллара США, продолжающиеся покупки золота центробанками и неопределенность вокруг тарифных инициатив Дональда Трампа. Все эти факторы могут обеспечить подорожание золота до $3100 за унцию к концу 2025 года, что должно оказать сильную поддержку котировкам "Полюса" в текущем году".

"Полюс" опубликовал в среду операционные и финансовые результаты за 2П24: общий объем производства золота за отчетный период вырос на 4% г/г, до 1 529 тыс. унций. Выручка за 2П24 выросла на 60% г/г, до $4,6 млрд, благодаря позитивной динамике цен на золото (+38% в 2024 г.) и росту объемов реализации. Скорректированная EBITDA во втором полугодии достигла 3,6 млрд (+71%% г/г). Чистая прибыль, в свою очередь, составила $1,6 млрд (+39% г/г). Во 2П24 капитальные затраты "Полюса" увеличились почти на треть по сравнению со 2П23, до $0,8 млрд.

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