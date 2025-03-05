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05 марта 2025 года 13:55

Рынок акций РФ днем превысил 3270п по индексу МосБиржи на ожиданиях мирного соглашения по Украине

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ днем в среду растет по большинству blue chips на сохраняющихся ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим фактором выступает дешевеющая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent просел к $70,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3270 пунктов (уровень недельной давности), лучше рынка выглядят акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,2%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3271,42 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1154,76 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составляет 89,2448 руб. (-0,49 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,1%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

ПАО "МТС" в IV квартале 2024 года нарастило выручку на 13,8% - до 191,2 млрд рублей, сообщила компания. Показатель OIBDA в отчетном периоде увеличился на 6,6% - до 60,4 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики ожидали выручку в размере 190,7 млрд рублей, OIBDA - на уровне 59,9 млрд рублей. Чистая прибыль МТС составила 1,4 млрд рублей против 16,1 млрд рублей в IV квартале 2023 года. Чистый долг "МТС" без учета обязательств по аренде вырос на 8,2% - до 477,1 млрд рублей.

Поддержку акциям "Газпрома" оказали сообщения агентства Bloomberg о том, что ЕС отложил публикацию "дорожной карты" реализации плана постепенного отказа от российского топлива, планировавшуюся на 27 марта, без указания новой даты.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

ПАО "Полюс" в 2024 году увеличило производство золота на 7%, до рекордных 3 млн унций, сообщила компания. В том числе во втором полугодии показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,5 млн унций. По оценке "Полюса", производство золота в 2025 году будет в диапазоне 2,5-2,6 млн унций.

"Полюс" в 2024 году увеличил скорректированный показатель EBITDA на 49%, до рекордных $5,68 млрд, сообщила компания. Во втором полугодии EBITDA выросла в 1,7 раза ко второму полугодию 2023 года, до $3,66 млрд. Аналитики, опрошенные накануне "Интерфаксом", ожидали роста EBITDA во втором полугодии до $3,54 млрд, по итогам года - до $5,56 млрд.

"Полюс" прогнозирует в 2025 году капитальные затраты в пределах $2,2-2,5 млрд, сообщила компания. В 2024 году капзатраты "Полюса" выросли на 23%, до $1,26 млрд, то есть в 2025 году ожидается рост в 1,8-2 раза.

Совет директоров ПАО "Полюс" рассмотрит вопрос о рекомендации по размеру дивидендов на заседании 10 марта. Общая сумма дивидендов может составить не менее 30% от показателя EBITDA компании за IV квартал 2024 года, говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проводили обсуждения с РФ, в результате которых он получил от Москвы сигналы о готовности к урегулированию конфликта на Украине. "Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру", - сказал Трамп, выступая в Конгрессе США.

Американский лидер подчеркнул, что для разрешения украинского кризиса необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта.

Трамп также заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее...", - заявил Трамп.

По его словам, Зеленский также сообщил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.

В Кремле в целом положительно относятся к информации о том, что президент Украины Зеленский в письме к президенту США Трампу выразил готовность к переговорам по мирному урегулированию, но напоминают о действующем запрете со стороны Киева на переговоры с Москвой.

"Положительно (относимся - ИФ). Вопрос, с кем сесть (за стол переговоров - ИФ). Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", среднесрочный тренд по индексу МосБиржи остается растущим. Тем не менее, высокая волатильность на российском рынке останется вплоть до момента геополитической разрядки. В среду после закрытия основной сессии Мосбиржи выйдет статистика Росстата по инфляции - это второй значимый фокус для инвесторов. "В нашем базовом сценарии смягчение монетарной политики ЦБ РФ должно начаться уже в июне, однако также повышаются шансы на снижение уже в апреле", - отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не оставляет попыток продвинуться выше на обнадеживающих геополитических новостях.

Рынок акций РФ сохраняет потенциал развития роста после заявлений Зеленского о готовности идти к заключению мира и подписать сделку с США по редкоземельным металлам. Позиция Европы на этом фоне также может несколько смягчиться, что позволило бы российским инвесторам продолжить покупки, а индексам - в ближайшие недели обновить годовые максимумы. За рубежом выражают надежду на ослабление торгового противостояния и пытаются удержать среднесрочные восходящие тренды.

Ближайшая важная поддержка для рублевого индикатора Мосбиржи остается в районе 3140 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а сопротивлением выступает пик текущего года 3371 пункт, считает Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в среду будет тяготеть к консолидации после бурного роста накануне, чему способствовали новости из США, подогревшие позитивные геополитические ожидания.

"После бурного роста и ввиду подхода к значимым сопротивлениям (район 3270-3300 пунктов по индексу МосБиржи) позитивный настрой на рынке может ослабнуть - инвесторы в отсутствие новых геополитических вводных могут частично зафиксировать прибыль в ряде "фишек", обратив внимание на слабость внешнего фона, в первую очередь на рынок нефти, а также на по-прежнему крепкий рубль. Целевым на сегодня по индексу видим диапазон 3220-3290 пунктов", - считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынку акций РФ нужны новые драйверы для закрепления выше 3340 пунктов по индексу МосБиржи.

"Накануне рынок мощно отскочил вверх на фоне обсуждения в западных СМИ возможности снятия антироссийских санкций США. Впрочем, пока весь позитив вновь носит вербальный характер, никакой конкретики нет. Это значит, что в любой момент на рынке может пройти фиксация спекулятивной прибыли, первые признаки которой уже видны утром в среду. На дневном графике индекса прорисовывается зона сопротивления 3250 пунктов, от которой и намечается разворот. Но более сильная преграда лежит в районе 3350 пунктов. Для ее пробоя вряд ли хватит только позитивных заявлений и слухов, нужны будут какие-то конкретные шаги", - считает эксперт.

На нефтяном рынке котировки фьючерсов на Brent уходили ниже $70 за баррель, далее произошел отскок, который можно расценить как закрытие "шортов" спекулянтами, а не как формирование нового восходящего движения. Выше $74 за баррель нефти будет трудно подняться без сильных драйверов, появления которых пока не прослеживается. В диапазоне $70-74 за баррель пока и стоит торговать, считает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-1,6% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали новости компаний и ситуацию во внешней торговле.

Во вторник вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры.

Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения об экономических последствиях новых внешнеторговых мер, пишет Trading Economics.

О том, что американская экономика уже испытывает давление, сигнализирует опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В феврале он снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Тем временем в Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-3,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,7-1,1%).

План социально-экономического развития Китая предусматривает темпы роста ВВП страны на 2025 год на уровне 5%, говорится в проекте документа, полученного депутатами сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган законодательной власти КНР). Инфляция в 2025 году, как говорится в докладе о работе правительства, составит примерно 2%.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

На нефтяном рынке днем в среду цены вернулись к снижению на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и на неопределенности во внешнеторговой политике США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в среду составила $70,51 за баррель (-0,8% и -0,8% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,42 за баррель (-1,2% и -0,2% во вторник).

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года (ниже $69,8 за баррель).

Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью Fox Business.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 300 тыс. баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США о запасах сырья выйдет в среду в 18:30 МСК; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем в среду выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+6,8%), бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+3,1%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+5,3%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,2%).

Чистая прибыль МТС-банка (MOEX: MBNK) (+0,03%) по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Чистые процентные доходы банка выросли на 15,8% год к году, до 41,6 млрд рублей. Расходы банка на резервы в отчетном периоде выросли до 30,9 млрд рублей с 25,8 млрд рублей. Операционные расходы банка в прошлом году выросли на 22%, до 24,6 млрд рублей.

Скорректировались вниз после ралли акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-4,8%) и просели бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2%).

МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,8%) в IV квартале 2024 года получило выручку в 10,43 млрд рублей, что на 22,8% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. В сообщении HeadHunter указано, что скорректированная EBITDA составила 5,54 млрд рублей или 53,1% от выручки. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - рынок ожидал показателя в 10,39 млрд рублей; скорректированная EBITDA оказалась на уровне прогноза. Выручка за 2024 год выросла на 34,5% и составила 39,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 23,2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 67,08 млрд рублей (из них 11,29 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,32 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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