"Цифра брокер" подтверждает рейтинг акций HeadHunter на уровне "покупать"

"Цифра брокер" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5247 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания отчиталась по МСФО за IV квартал и весь 2024 год с рекордной прибылью и выручкой. В этом году можно ожидать замедления выручки на фоне повышенных ставок, а также рекордно низких показателей безработицы. Но в то же время компания намерена развивать свою экосистему, совершенствовать технологические решения и укреплять лидерство в сфере HR Tech", - пишут эксперты.

Выручка HeadHunter за IV квартал составила 10,4 млрд рублей (+22,8%). Выручка за год выросла на 34,5%, до 39,6 млрд рублей. Чистая годовая прибыль выросла на 92% год к году, до 23,9 млрд рублей, чистая прибыль за IV квартал составила 6,99 млрд рублей (+133,5%). Скорректированная EBITDA за IV квартал составила 5,5 млрд рублей (53,1% от выручки). За год скорр. EBITDA выросла на 33,7%, до 23,2 млрд рублей (56% от выручки).

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