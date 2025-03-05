Вероятен краткосрочный возврат курса рубля к уровню 12,15 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Вероятен краткосрочный возврат курса рубля к уровню 12,15 руб./юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник тяготел к ослаблению из-за снижения нефтяных цен, - пишут аналитики. - При этом новости о планах по продлению мер валютного контроля еще на год не оказали заметную поддержку рублю, так как пока не было объявлено об ужесточении их условий. В среду курс CNY/RUB находится у 12,28 руб./юань. Минфин в среду должен раскрыть объемы операций с валютой по бюджетному правилу на март. Резкое снижение планов по покупке валюты может оказать временную поддержку рублю и способствовать краткосрочному возврату курса в сторону 12,15 руб./юань".

Цены на нефть, в свою очередь, во вторник вновь снизились. По мнению экспертов банка, на котировки давление продолжают оказывать "торговые войны", рискующие в дальнейшем снизить спрос на сырье, а также перспективы более высокого, чем ранее ожидалось, предложения нефти.

В среду фьючерсы Brent торгуются у $71,1/барр. "Ночные оценки API указали на более сильное, чем ожидалось, недельное снижение запасов в США, а утренние цифры из Китая от Caixin показали максимальные с ноября уровни составного индекса PMI. На этом фоне цены могут задержаться выше $71/барр., но для их дальнейшего роста нужны дополнительные драйверы", - указывают аналитики банка.

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