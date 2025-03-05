"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

Минфин РФ во втором квартале 2025 года, изучив состояние алмазного рынка, может рассмотреть возможность новой закупки алмазов у "АЛРОСА", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Закупки в Гохран могут умеренно поддержать финансы эмитента, но кардинально ситуацию не меняют. Допустим, власти выделят $250 млн на поддержку компании, как в 2012 году. Это 9% выручки "АЛРОСА" за 2024 год. Вряд ли такая сумма способна серьезно повлиять на показатели компании без улучшений на рынке алмазов, - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре. - Сохраняем негативный взгляд на акции "АЛРОСА". Мы все еще осторожно смотрим на сектор алмазов и не видим явных признаков скорого улучшения в отрасли. Бумаги эмитента торгуются с мультипликатором Р/Е более 20х. Это в два раза выше средних значений Р/Е и выглядит необоснованно с учетом все еще крепкого рубля".

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