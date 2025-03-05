Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций HeadHunter

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Хэдхантер" на фоне нейтральной финотчетности компании за 4К24, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

HeadHunter представил отчетность за 4К24 по МСФО. Выручка от продаж выросла на 23% г/г до 10,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 11% г/г до 5,5 млрд руб. Рентабельность по этому показателю снизилась на 5,5 п. п. в годовом сопоставлении до 53,1%. Скорректированная чистая прибыль составила 6,6 млрд руб. (+97% г/г), а чистая денежная позиция на конец отчетного квартала - 4 млрд руб.

"Результаты HeadHunter недотянули до наших прогнозов, но в целом совпали с консенсус-оценками по увеличению выручки и скорректированной EBITDA, - отмечает эксперт. - Отчетность отражает снижение темпов роста выручки в сравнении с предыдущим кварталом из-за замедления деловой активности на российском рынке в силу высоких процентных ставок, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Из общей выручки в 4К24 в России на ключевых клиентов пришлось 3,9 млрд руб., на малые и средние компании - 4,8 млрд руб. Мы оцениваем результаты как нейтральные и сохраняем позитивную оценку бумаги".

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