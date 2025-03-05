Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне относительно стабильной нефти

Москва. 5 марта. Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль дешевеет на фоне стабилизации на рынке нефти после сильного падения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,2175 руб. (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Текущая курсовая коррекция снова оказалась не выраженной, что указывает на сохранение довольно крепких позиций рубля. Во вторник биржевой курс национальной валюты незначительно ослаб и в течение дня торговался в районе 12,2 руб. за юань, хотя закрытие оказалось несколько ниже, подтверждая сохраняющийся интерес к рублю в ожидании продолжения позитивных новостей. На внебиржевом рынке цена доллара накануне закрепилась в районе 90 рублей. Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжит оставаться позитивным, и это может не позволить котировкам курса рубля уйти заметно выше, несмотря на сезонное охлаждение активности продаж валюты со стороны экспортеров в начале месяца. Более того, с учетом крепких позиций рубля экспортеры могут временно изменить тактику и начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта в середине месяца. При благоприятном новостном фоне это может привести к новой волне укрепления рубля, с риском ухода в район 11-11,5 руб. за юань. Сегодня Минфин и Банк России объявят об объеме операций с валютой в предстоящий месяц. Существенного изменения чистых продаж валюты со стороны ЦБ не ждем. До конца недели рассчитываем на продолжение консолидации курса в середине текущего диапазона (12-12,5 руб. за юань)", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году, однако не исключает, что дефицит может превысить план в 0,5% ВВП в случае сохранения текущих цен на нефть - около $60 за баррель.

"Мы стараемся всех ориентировать не на общий баланс (бюджета - прим. ИФ), а на структурный баланс, это именно тот целевой показатель, который заложен в бюджетной конструкции и бюджетных правилах. А общий баланс, в том числе, зависит от цен на нефть, поэтому подвержен волатильности, соответственно, это как гадание на кофейной гуще, когда мы угадываем общий баланс. Наши оценки по общему балансу не поменялись, но они зависят от того, какая цена на нефть, в бюджете заложено $70 за баррель, сейчас мы видим ближе к $60, соответственно, если этот уровень сохранится - ближе к $60, то дефицит будет побольше, меньше чем на 1% ВВП побольше", - заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. В январе, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 1,706 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Минфин объяснял такой уровень дефицита в первый месяц года главным образом опережающим финансированием расходов внутри первого квартала, отмечая, что это не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Небольшое снижение цен на нефть продолжается утром в среду на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и неопределенности во внешнеторговой политике Соединенных Штатов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,04 за баррель, что на 0,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились к этому времени на 0,4%, до $68 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

США со вторника ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал действия Штатов "торговой войной, в которой не будет победителей".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 300 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.