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05 марта 2025 года 09:58
Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для закрепления выше 3340п - "Алор Брокер"
Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для закрепления выше уровня в 3340 пунктов, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Пока весь позитив на рынке вновь носит вербальный характер, никакой конкретики нет. Это значит, что в любой момент на рынке может пройти фиксация спекулятивной прибыли, первые признаки которой мы видим в среду утром, - пишет эксперт. - На дневном графике индекса Мосбиржи прорисовывается зона сопротивления 3250 пунктов, от которой и намечается нынешний разворот. Но более сильная преграда лежит в районе 3350 пунктов. Для ее пробоя вряд ли хватит только позитивных заявлений и слухов, нужны будут какие-то конкретные шаги". Акции компаний нефтяного сектора, по мнению Антонова, в ближайшее время могут торговаться "хуже рынка". "Среднесрочно же в этом секторе мы отдаем предпочтение "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу", - отмечает он. Бумаги "ВК" и "префы" "Мечела" эксперт по-прежнему рекомендует рассматривать только для спекулятивной торговли. Фундаментальный потенциал роста их котировок, по его оценкам, отсутствует. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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