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05 марта 2025 года 09:10

Dow потерял 1,6%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгово во вторник. Фондовые индексы Азии в основном растут в среду, Гонконг прибавляет 1,8%. Нефть продолжает дешеветь в среду утром, Brent торгуется у $70,85 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний и ситуацию во внешней торговле.

Во вторник вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры.

Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения об экономических последствиях новых внешнеторговых мер, пишет Trading Economics.

О том, что американская экономика уже испытывает давление, сигнализирует опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В феврале он снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Капитализация General Motors (SPB: GM) и Ford Motor (SPB: F) уменьшилась соответственно на 4,6% и 2,9% по итогам торгов на фоне опасений роста расходов в автопроме в связи с пошлинами.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 4,4%. Компания сократила продажи автомобилей китайского производства в феврале примерно вдвое в годовом выражении.

Акции Best Buy Co. (SPB: BBY) подешевели на 13,3%. Ритейлер электроники за три месяца до 1 февраля сократил чистую прибыль и выручку. При этом выручка и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone (SPB: AZO) потеряла 0,1% капитализации. Ее чистая прибыль в минувшем финквартале уменьшилась на 5,3%. Показатель не оправдал ожиданий аналитиков, как и выручка.

Рыночная стоимость Target Corp. (SPB: TGT) сократилась на 3%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов зафиксировал 20%-ное снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале при 3%-ном уменьшении выручки.

Котировки акций сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. упали на 4,5% после новостей об уходе главного исполнительного директора Вивека Санкарана. Его место с 1 мая займет операционный директор Сьюзан Моррис.

Владелец сети магазинов одежды Nordstrom Inc. (SPB: JWN) прибавила 0,1% капитализации на сильном отчете. Компания также объявила об уходе главного финансового директора Кэтрин Смит, которая займет аналогичный пост в Starbucks Corp. (SPB: SBUX) Акции сети кофеен подешевели на 2,9%.

Бумаги разработчика программного обеспечения для идентификации и доступа Okta Inc. (SPB: OKTA) подскочили на 24,3%. Прибыль и выручка компании в прошедшем финквартале оказались лучше ожиданий рынка, как и ее прогноз доходов на текущий фингод.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,55% и составил 42520,99 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,22% - до 5778,15 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,35% и составил 18285,16 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут в среду, внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических показателях.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,8%.

План социально-экономического развития Китая предусматривает темпы роста ВВП страны на 2025 год на уровне 5%, говорится в проекте документа, полученного депутатами сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган законодательной власти КНР).

Инфляция в 2025 году, как говорится в докладе о работе правительства, достигнет примерно 2%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги CK Hutchison (SPB: 0001), дорожающие на 19,7% после новостей о продаже портовых активов консорциуму с участием BlackRock (SPB: BLK) за $14,2 млрд.

Рыночная стоимость Chow Tai Fook Jewellery увеличивается на 8%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 5%, CK Asset (SPB: 1113) - на 4,5%, Meituan (SPB: 3690) - на 4,3%.

Techtronic Industries теряет 3,6% капитализации, China Resources Land - 2,1%, HSBC Holdings - 1,1%, China Overseas Land & Investment - 1%, China Resources Mixc Lifestyle Services - 0,9%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,2%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Yokogawa Electric (+6,4%).

Рыночная стоимость Fujikura повышается на 5,9%, Socionext - на 5,5%, Mitsubishi Electric - на 5%, Shiseido - на 4,8%.

Цена акций Disco снижается на 6,8%, Konami - на 3,3%, Olympus - на 2,8%, DeNA - на 2,3%.

Seven & I Holdings теряет 2,7% капитализации после новостей об отказе семьи основателя ритейлера от выкупа компании.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,1%.

ВВП Южной Кореи в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,2%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Стоимость акций Posco увеличивается на 2,8%, Hyundai Motor - на 2,4%.

Цена бумаг Korean Air Lines и Samsung Electronics снижается на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Экономика Австралии в минувшем квартале увеличилась на максимальные за два года 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по данным Австралийского бюро статистики. ВВП страны увеличивается тринадцатый квартал подряд.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,5%.

Оценка экономического роста в третьем квартале прошлого года подтверждена на уровне 0,3%.

Капитализация BHP в среду увеличилась на 0,2%, Rio Tinto - на 0,3%.

Снижение цен на нефть продолжается утром в среду на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и неопределенности во внешнеторговой политике Соединенных Штатов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $70,85 за баррель, что на $0,19 (0,27%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,58 (0,8%), до $71,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились к этому времени на $0,54 (0,79%), до $67,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,11 (0,2%), до $68,26 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Такое решение вызывает опасения потенциального избытка предложения на рынке, отметил управляющий директор Tickmill Джозеф Дарие.

"С учетом роста добычи, мировые цены на нефть столкнутся с понижательным давлением, особенно если спрос не сумеет вырасти соразмерными темпами", - написал он.

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью Fox Business.

"Я думаю, он что-то с ними решит. Это не будет паузой (во введении пошлин - ИФ), полагаю, он пояснит так: делайте больше и мы сойдемся где-то посередине; и об этом мы, вероятно, объявим завтра (в среду - ИФ)", - сказал Латник.

США со вторника ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал действия Штатов "торговой войной, в которой не будет победителей".

"Канада готовится к битве, - сказал инвестиционный директор UBS Group в Сингапуре Уэйн Гордон. - Главный риск состоит в том, что вся эта ситуация затянется".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 300 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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