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05 марта 2025 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний и ситуацию во внешней торговле. Во вторник вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры. Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения об экономических последствиях новых внешнеторговых мер.

О том, что американская экономика уже испытывает давление, сигнализирует опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В феврале он снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Азиатские рынки акций в основном растут в среду, внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических показателях. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,8%. План социально-экономического развития Китая предусматривает темпы роста ВВП страны на 2025 год на уровне 5%, говорится в проекте документа, полученного депутатами сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган законодательной власти КНР). Инфляция в 2025 году, как говорится в докладе о работе правительства, достигнет примерно 2%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,1%. ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%. Экономика Австралии в минувшем квартале увеличилась на максимальные за два года 0,6% относительно предыдущих трех месяцев. ВВП страны увеличивается тринадцатый квартал подряд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,5%. Оценка экономического роста в третьем квартале прошлого года подтверждена на уровне 0,3%.

В свою очередь снижение цен на нефть продолжается утром в среду на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и неопределенности во внешнеторговой политике Соединенных Штатов. Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $70,84 за баррель, что на 0,28% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,8%, до $71,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшились к этому времени на 0,76%, до $67,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 0,2%, до $68,26 за баррель. Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью Fox Business. "Я думаю, он что-то с ними решит. Это не будет паузой (во введении пошлин - ИФ), полагаю, он пояснит так: делайте больше и мы сойдемся где-то посередине; и об этом мы, вероятно, объявим завтра (в среду - ИФ)", - сказал Латник. США со вторника ввели пошлины в размере 25% на импорт товаров из Мексики и Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал действия Штатов "торговой войной, в которой не будет победителей".

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 300 тыс. баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,124 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,257 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 марта вырос на 0,19% и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,22%, поднявшись до 1012,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,6%), "Новотранс-001Р-03" (+0,52%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Эталон-Финанс-П03" (-0,24%), "Ростелеком-002P-01R" (-0,15%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 3-летних облигаций серии 002P-01 с офертой через 1 год и 1 месяц объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Объем займа был увеличен в 4 раза - с не менее 3 млрд рублей до 12 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов до оферты установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность в размере 26,82% годовых. Одновременно со сбором заявок по данному выпуску компания исполнила оферту по выпуску облигаций серии 001Р-19, выкупив в результате 92,5% займа на 11,6 млрд рублей.

ООО "Ойл ресурс групп" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2,5 млрд рублей, продолжавшееся с 28 декабря прошлого года. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов составляет 33% годовых. По выпуску предусмотрена возможность приобретения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 36-го и 48-го купонных периодов. Заем размещен в рамках программы бондов серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "ДельтаЛизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-02 с не менее 3 млрд рублей до 4,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. Ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 4% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 12-36-го купонов. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-02-09 с офертой через 1,5 года объемом 3 млрд рублей на уровне 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 26,83% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 марта. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Производитель электротехнической продукции IEK Group (эмитент - АО "ИЭК Холдинг") 12 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,07% годовых. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Интерлизинг" 11 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,07% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,7% от номинала будет погашено в даты окончания 12-47-го купонных периодов, еще 2,8% от номинала - в дату окончания 48-го купонного периода. В результате дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 14 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Сбербанк (MOEX: SBER) 12 марта начнет размещение 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD5 объемом 30 млрд рублей. Цена размещения составит 49% от номинальной стоимости, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Доходом по облигациям станет разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт). Выплата купонного дохода не предусмотрена.

ООО "ВсеИнструменты.ру" (MOEX: VSEH) 13 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 со сроком обращения 1,5 года совокупным объемом 5 млрд рублей. По выпуску 001Р-05 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. По выпуску серии 001Р-06 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 27,45% годовых. Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

АО "Аэрофьюэлз" 14 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 002Р-04 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,05% годовых. Техразмещение запланировано на 19 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ООО "МСБ-лизинг" в середине марта планирует провести сбор заявок, а позже размещение двух выпусков 5-летних облигаций серий 003Р-04 и 003Р-05 совокупным объемом 400 млн рублей. По выпуску серии 003Р-04 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, а также оферта через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона). Ориентир ставки 1-го купона - не выше 27,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне не выше 31,25% годовых. По выпуску 003Р-05 купоны плавающие и ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 650 базисных пунктов. По займам предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат с 25-го по 59-й купоны, 3,05% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Рекорд трейд" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций на 300 млн рублей в апреле 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 20% годовых, предусмотрена годовая оферта с исполнением 18 марта 2025 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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