Индекс Мосбиржи, вероятно, будет тяготеть к консолидации в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет тяготеть к консолидации на торгах в среду, целевой диапазон составляет 3220-3290 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"После столь бурного роста и ввиду возврата к значимым сопротивлениям (район 3270-3300 пунктов по индексу Мосбиржи) позитивный настрой на рынке может ослабнуть, - пишет эксперт в комментарии. - Инвесторы в отсутствие новых геополитических вводных могут частично зафиксировать прибыль в ряде "фишек", обратив внимание на слабость внешнего фона, а также на по-прежнему крепкий рубль. Целевым на день по индексу видим диапазон 3220-3290 пунктов".

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