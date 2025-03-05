Прогнозная цена акций Европлана на горизонте года - 1050-1200 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций "Европлана" на горизонте года находится на уровнях 1050-1200 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал хорошие результаты по МСФО за прошлый год, констатируют эксперты.

Менеджмент компании подтвердил намерение выплачивать свыше 50% чистой прибыли в виде дивидендов. "Мы ожидаем дивидендную доходность в 2025 году на уровне 10%", - пишут аналитики в обзоре.

"Акции "Европлана" торгуются с мультипликатором P/E за 2025 год в 5,1х. Мы считаем это привлекательным уровнем в условиях высокой рентабельности капитала (наш прогноз - 30% в текущем году) и потенциала восстановления объемов нового бизнеса в случае смягчения денежно-кредитной политики", - говорится в материале экспертов.

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