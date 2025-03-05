Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая за февраль по оценке Caixin;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США от PMI за февраль;

- ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в марте;

- индекс цен производителей еврозоны в январе;

- отчет по занятости США в частном секторе в феврале по оценке ADP;

- индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль по оценке ISM;

- производственные заказы США в январе;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- розничные продажи, уровень безработицы России в январе;

- финансовые результаты "Полюса", HeadHunter и "МТС" по итогам 2024 года.

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