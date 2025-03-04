.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль во вторник опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2%
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2% после повышения на 8,2% в декабре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, которые предусматривали рост в январе на 5,4%
 
Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году
Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году, однако не исключает, что дефицит может превысить план в 0,5% ВВП в случае сохранения текущих цен на нефть - около $60 за баррель. "Мы стараемся всех ориентировать не на...
 
Рост экономики РФ перестал быть фронтальным - Решетников
Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждение экономики РФ, темпы роста в ряде отраслей замедлились, кредитование сжимается, что влияет на спрос и инвестиции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выступая на комитете по...
 
Счетная палата в 2024 году вернула в бюджет 148,9 млрд руб.
Счетная палата за 2024 г. вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд руб., из них 96,9 млрд руб. - в федеральный бюджет. Это в пять раз больше, чем за 2023 г., и рекорд за 30-летнюю историю ведомства. Об этом говорится в отчете о работе Счетной...
 
04 марта 2025 года 19:40

Рубль во вторник опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 4 марта. Китайский юань повысился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль ослаб на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,16 руб., что на 6,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 марта на 0,49 копейки, до 89,2448 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0504 рубля, до 93,9034 руб./EUR1.

"Рубль начал неделю слабо на фоне завершения налогового периода, однако во вторник приостановил снижение. В пользу рублевых активов опять сыграла геополитика - по данным зарубежных СМИ, власти США рассматривают возможность смягчения антироссийских санкций. Кроме того, индекс доллара продолжил снижаться, DXY уже под 106 п. Последнее отчасти обуславливает разнонаправленность сегодняшней курсовой динамики - к доллару рубль укрепляется около отметки 89, а юань растет, пытаясь закрепиться у 12,2, и уже держит в прицеле область 12,5-12,6 рубля. Прогнозировать курсы в условиях переменчивого новостного фона и острой чувствительности к нему рынка сложно. Без геополитических сюрпризов валюты с большой вероятностью будут смещаться вверх. До конца недели доллар может превысить 90, а юань - подобраться к 12,5 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Президентский указ об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки российских экспортеров, истекающий 30 апреля, предлагается продлить еще на один год. Ряд норм действующего режима Минфин хочет уточнить, при этом актуальности в корректировке базовых параметров не видит: экспортеры по-прежнему выполняют требования указа с запасом.

На вопрос о том, могут ли одновременно с пролонгацией быть вновь смягчены лимиты репатриации и продажи выручки, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев ответил журналистам, что даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и укрепление курса рубля в последние недели связано не с действием указа.

"На этом этапе нет ощущения, что рубль укрепился так сильно благодаря действию указа - у нас сейчас объем продаж превышает существенно те минимальные нормы, которые были заложены (...). Продают компании реально больше (минимальных требований в действующей редакции после смягчения нормативов - ИФ), поэтому указ не повлиял на динамику рубля, его укрепление", - сказал Моисеев.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже его действие было продлено на год - до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 года эта планка была снижена до 25%. Наконец, еще одно недавнее изменение касается клиринга - в декабре вышло постановление правительства, согласно которому правкомиссия может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств.

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти ускорили снижение во вторник вечером на новостях о решении альянса ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры. Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $70,31 за баррель, что на 1,82% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,4%, до $67,4 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

Банк России во вторник, 4 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 310 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,63% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 2 трлн 750,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,65% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 марта уменьшилась на 4 базисного пункта, до 21,14% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 2 базисных пункта, до 21,02% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца осталась на прежнем уровне - 21,39% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 21,12% годовых.

эб мв


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 марта 2025 года 19:45
Рынок акций РФ во вторник превысил 3240п по индексу МосБиржи на ожиданиях завершения конфликта на Украине
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос на ожиданиях возможного скорого завершения конфликта вокруг Украины после сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине, а также на фоне возможного в перспективе ослабления антироссийских санкций США; сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent в падении протестировал $70 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов, лидировали в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+6,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+5,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,7%).    читать дальше
.
04 марта 2025 года 19:12
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
04 марта 2025 года 19:03
Дивдоходность акций Аэрофлота за 2024г может составить 7,1-8% - Freedom Finance Global
Дивидендная доходность акций "Аэрофлота" за 2024 год может составить 7,1-8%, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В ходе торгов 4 марта акции "Аэрофлота" на растущем рынке прибавляют 2,3% - инвесторы позитивно реагируют на публикацию результатов авиаперевозчика по МСФО за...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 18:34
Европлан может стать одним из бенефициаров разворота ДКП ЦБ - Альфа-банк
"Европлан" может стать одним из бенефициаров разворота денежно-кредитной политики ЦБ РФ за счет реализации отложенного спроса на лизинг, говорится в материале экспертов Евгения Кипниса и Филиппа Николаева. "Европлан" представил результаты по МСФО за 2024 год: чистая прибыль составила 14,9 млрд...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 18:03
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с прогнозной ценой 5727 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 5727 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "По итогам последних кварталов в "Яндексе" произошли серьезные перемены, которые стали новым этапом в развитии компании. Не...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 17:40
Прогнозная цена акций Аэрофлота составляет 85 руб. - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью акций на уровне 85 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Результаты авиаперевозчика за 2024 год оцениваем позитивно - компания успешно адаптируется под новые реалии,...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 17:17
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота
-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Аэрофлота" из-за смешанных финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2024 год, а также низких перспектив роста пассажиропотока в 2025 году, сообщается в материале аналитиков брокера. Тем не менее, указывают эксперты, компания может стать...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 16:43
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил результаты за 2024 год по МСФО. "Европлан" продемонстрировал рост бизнеса, несмотря на негативную макроэкономическую среду, которая оказывает особенно...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Ростелекома до 72,5 руб. и 68,51 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" со 118,71 рубля до 72,5 рубля за штуку и со 111,77 рубля до 68,51 рубля за штуку соответственно, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков. Компания в конце...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 15:28
Рубль днем снижается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 4 марта. Китайский юань повышается на Московской бирже днем во вторник, рубль слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,183 руб., что на 8,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
04 марта 2025 года 15:28
SberCIB рекомендует покупать акции Европлана с прогнозной ценой 900 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Опубликованные результаты эмитента за 2024 год по МСФО совпали с оценками экспертов инвестбанка и прогнозами менеджмента компании, отмечается...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 15:05
Цены на газ в Европе сохраняют краткосрочный потенциал снижения - Freedom Finance Global
Цены на газ в Европе сохраняют краткосрочный потенциал снижения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Согласно подсчетам Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 38%, или менее 39 млрд куб. м, отмечает...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 14:44
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5910п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5910 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. "Торги на большинстве европейских фондовых площадок проходят в зеленой зоне, азиатские рынки показывают...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 14:03
Дивдоходность акций Аэрофлота за 2024 год может составить 6,6-7,4% - Альфа-банк
Дивидендная доходность акций "Аэрофлота" за 2024 год может составить 6,6-7,4%, полагает аналитик Альфа-банк Анастасия Егазарян. Совет директоров "Аэрофлота" обновил дивидендную политику компании, закрепив целевую норму выплат на уровне 50% скорректированной чистой прибыли группы по МСФО. Ранее...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 13:47
Рынок акций РФ днем поднялся к 3240п по индексу МосБиржи на надеждах завершения конфликта на Украине
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ днем во вторник вырос на фоне сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине в рамках процесса мирного урегулирования конфликта Россия-Украина, также "бычий" настрой подогревается ожиданиями возможного в перспективе ослабления антироссийских санкций от США. Индекс МосБиржи поднялся в район 3240 пунктов, лидируют в росте акции металлургов.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.