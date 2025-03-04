Рынок акций РФ во вторник превысил 3240п по индексу МосБиржи на ожиданиях завершения конфликта на Украине

Москва. 4 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос на ожиданиях возможного скорого завершения конфликта вокруг Украины после сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине, а также на фоне возможного в перспективе ослабления антироссийских санкций США; сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent в падении протестировал $70 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов, лидировали в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+6,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+5,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3241,63 пункта (+3,1%), индекс РТС - 1144,25 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составил 89,2448 руб. (-0,49 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+5,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+5,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+5,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+5,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,5%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+4,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4% и +4,1% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,6%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%).

Выручка VK Tech (разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль холдинга VK) в 2024 году по МСФО составила 13,6 млрд рублей, увеличившись на 42,1% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в 2024 году составила 1,3 млрд рублей, продемонстрировав рост в 3 раза год к году.

Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (+2,6%) в IV квартале 2024 года выросла на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, до 10,3 млрд руб., сообщила компания. Чистый убыток до коррекции составил 4,9 млрд руб. против 97,3 млрд руб. прибыли годом ранее.

Подешевели во вторник акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что президент Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. По его данным, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия на Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из запасов США.

Президент США заявил в понедельник, что считает недопустимой идею, согласно которой украинский конфликт продлится еще годы. "Мы хотим, чтобы это быстро закончилось. Это не должно тянуться годами", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, в итоге представителям США, России, Украины, европейских стран "нужно будет собраться за одним столом и заключить сделку".

Экономическая заинтересованность Вашингтона в будущем Украины является лучшей гарантией безопасности страны, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если вам нужны реальные гарантии безопасности (...), то самая лучшая гарантия безопасности - это обеспечить американцам экономическую перспективу в будущем Украины", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Приостановка американской военной помощи Украине, если это соответствует действительности, может сподвигнуть Киев к мирному процессу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, в Кремле заявили, что для нормализации российско-американских отношений следовало бы избавиться от антироссийских санкций со стороны США.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону с учетом краткосрочной необходимости поддерживать Украину, но также и долгосрочной потребности обеспечить собственную безопасность.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов полагает, что рынок акций поддержали очередные заявления Трампа и анонсирование американскими властями новых шагов в рамках урегулирования украинского конфликта. В текущих условиях наибольшее влияние на капитализацию отечественных компаний оказывает геополитика, которая может отразиться на экономике ряда компаний и денежно-кредитной политике Банка России через воздействие на проинфляционные факторы, считает эксперт.

Лучше рынка во вторник выглядели расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+14,3%) на фоне новостей о возможной редомициляции компании, решение по которой будет принято на собрании акционеров 25 марта. "Аэрофлот" отчитался по МСФО за 2024 год: компания нарастила выручку на 40%, скорректированную EBITDA - на 18,4%, а скорректированная прибыль превысила 64,2 млрд руб. против убытка годом ранее, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник поднимался в район 3250 пунктов на фоне сообщений в западной прессе о том, что власти США изучают варианты ослабления санкций против РФ в рамках потенциальной дипломатической сделки. Рост акций сдерживался ценовой слабостью нефти, откатившейся к уровням осени прошлого года.

Между тем китайские власти, также по данным СМИ, введут пошлины в 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из США и внесут в список экспортного контроля 15 американских компаний, в том числе из сферы IT. Статистика дня не огорчила - уровень безработицы в еврозоне в январе не изменился с декабрьских 6,2%, тогда как аналитики ждали повышения до 6,3%.

В среду стартует Всекитайское собрание народных представителей, где могут быть объявлены новые экономические стимулы. Состояние деловой активности в секторе услуг Китая, еврозоны и США в феврале покажут соответствующие индексы PMI. Также в середине недели будет обнародована "Бежевая книга" ФРС. На отечественном рынке финрезультаты раскроют HeadHunter (SPB: HEAD), "Полюс", "МТС". Вечером в среду Росстат сообщит оценку роста потребительских цен за неделю с 25 февраля по 3 марта, напомнил эксперт.

"Темой и ориентиром номер один для российского рынка остается геополитика, также в фокусе - валютные и сырьевые котировки. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 марта - 3180-3330 пунктов", - считает Шепелев.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть Brent откатилась в область минимумов прошлого года на новостях, что ОПЕК+ в апреле все же приступит к возобновлению части добычи, а также на опасениях, что тарифная политика Трампа против китайских товаров может в долгосрочной перспективе сказаться на темпах роста мировой экономики и спросе на энергоресурсы. Пошлины на Мексику и Канаду оказывают слабое влияние на рынок нефти. Новости о возможном снятии части санкций с России пока не дают особой ясности. Скорее всего, условия снятие санкций будут зависеть от действий России в части прекращения огня на Украине.

С точки зрения технической картины Brent реализовала риск краткосрочного отката ниже $70 за баррель. Уход на уровень $60 за баррель также возможен в текущем году, но пока эта вероятность выглядит преждевременной. Индикатор RSI дневного графика уже сигнализирует о перепроданности, поэтому напрашивается отскок, считает эксперт.

Триггером для отскока может стать накопление негативных ожиданий и "шортовой" массы, а также любые новости о желании США пополнить стратегический резерв (ранее Трамп заявлял, что намерен восстановить резерв США). Что касается более краткосрочных новостных стимулов, то в среду стартует Всекитайское собрание народных представителей, на котором могут быть объявлены новые стимулы для экономики Поднебесной, считает Рокотянская.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, внешние фондовые площадки во вторник просели. Рынки до последнего надеялись, что импортные тарифы в отношении Мексики и Канады введены не будут, однако президент США Трамп подтвердил, что с 4 марта ограничения начинают действовать. Пошлины на китайские товары были увеличены с 10% до 20%.

Рынок акций РФ во вторник вырос, в центре внимания инвесторов снова геополитика. Накануне агентство Reuters сообщило, что США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Администрация Трампа поручила подготовить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями РФ в ближайшие дни, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи накануне оттолкнулся от поддержки вблизи 3126 пунктов и перешел к росту. Ближайшей целью выступает отметка 3371 пункт - годовой максимум, установленный 25 февраля, считает Иванов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в Европе индексы снизились после подтверждения ввода новых пошлин США против Китая, Мексики и Канады, которые со 2 апреля могут коснуться, в том числе, стран региона. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI обновили минимумы с октября и декабря прошлого года соответственно на фоне усиления торговой напряженности и подтверждения планов ОПЕК+ по наращиванию производства с апреля. Район ближайших важных поддержек для котировок расположен у $70 и $67 за баррель соответственно.

Мир вступает в новую эпоху торгового противостояния, а значит, может столкнуться с очередным витком разгара инфляции и необходимости для центробанков проводить ограничивающую монетарную политику, считает аналитик. Российский рынок к завершению сессии находился в уверенном "плюсе" и продолжил отступление от важной краткосрочной поддержки 3140 пунктов по индексу МосБиржи на надеждах достижения мирного соглашения по Украине, отметила Кожухова.

"На данный момент развитие нисходящей коррекции откладывается, а к вечеру инвесторы получили еще одну порцию обнадеживающих высказываний от Зеленского о готовности работать под руководством Трампа для достижения мира и подписать соглашение о минеральных ресурсах и безопасности", - заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи сформировал новую техническую поддержку в районе 3150 пунктов, откуда индикатор 4 раза с 13 февраля разворачивался вверх. Это стоит учитывать при торговле. Таким образом, нельзя исключать, что рынок будет формировать боковик с границами 3150-3330 пунктов, если геополитика не внесет свою лепту в дальнейшие настроения участников торгов, считает Антонов.

Однако не радует динамика нефти: Brent упала ниже сильной поддержки $71 за баррель. Причины распродажи нефтяных контрактов тоже кроются в геополитике - даже частичное снятие санкций с России может увеличить объем российского углеводородного экспорта. Не исключены также совместные проекты России и США в области добычи, например, в Арктике. После пробоя данного уровня следующей технической целью снижения станет отметка на $6 ниже, полагает Антонов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,7-3,1%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 1,2-1,7% во главе с Dow).

Индекс потребительского доверия в Японии в феврале опустился до 35 пунктов (минимальный уровень с марта 2023 года) по сравнению 35,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали подъем в среднем до 35,7 пункта, по данным Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в США. Пекин отреагировал введением тарифов в размере 10-15% на импортируемую из США пшеницу, а также другие виды сельскохозяйственной и иной продукции.

Ранее сообщалось, что 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, а уже объявленный 10%-ный тариф на китайский импорт будет увеличен до 20%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что если решение администрации президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские товары вступит в силу во вторник, то Оттава немедленно ответит введением пошлин на американские товары, сообщил телеканал CNN.

"Канада не оставит это неоправданное решение без ответа. Если американские тарифы вступят в силу сегодня вечером (в ночь на среду по московскому времени - ИФ), Канада (...) введет 25%-ные пошлины на американские товары стоимостью $155 млрд", - сказал Трюдо.

Он пояснил, что введение пошлин начнется с товаров общей стоимостью $30 млрд, а на оставшиеся товары стоимостью $125 млрд - в течение 21 дня.

Премьер Канады считает, что введению США пошлин "нет оправдания", поскольку принимаемые канадскими властями меры позволили с декабря 2024 года по январь 2025 года сократить поток поступающего в США из Канады фентанила на 97%.

Нефть во вторник подешевела, причем Brent локально падала ниже $69,8 за баррель; инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения после новостей о решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти и введении новых пошлин на импорт в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,26 за баррель (-1,9% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $67,38 за баррель (-1,5% и -1,4% в понедельник).

Эксперты полагают, что введение пошлин негативно повлияет на экономическую активность, и как следствие, спрос на энергоносители.

Накануне страны ОПЕК+ приняли решение о постепенном сворачивании действовавших ранее добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.

Еще одним источником понижательного давления на нефтяные котировки стало решение Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине, что расценивается как предвестник снятия санкций с российской нефти.

Между тем в Goldman Sachs считают, что поставки нефти из РФ в большей степени сдерживаются лимитами, установленными ОПЕК+, нежели санкционными мерами. По их мнению, увеличение предложения нефти в условиях ослабления спроса на нее из-за охлаждения деловой активности в США и эскалации тарифных войн представляет собой понижательный риск для прогнозов в отношении нефтяных цен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+22%, до 235,4 рубля), расписки "О''Кей" (+14,3%), акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+11,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+11,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+10,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+9,8%), бумаги банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+8,3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+7,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+7,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,4%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (+6,4%).

Рост акций "Абрау-Дюрсо" вызван новостями о цене размещения допэмиссии, которая оказалась существенно выше текущих рыночных котировок. Как следует из материалов компании по итогам заседания совета директоров, цена размещения допэмиссии ПАО "Абрау-Дюрсо" была определена в 275 рублей за акцию.

Акционеры ПАО "Абрау-Дюрсо" в декабре 2024 года приняли решение об увеличении уставного капитала компании путем допэмиссии 11,5 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Таким образом, сумма от размещения допэмиссии в полном объеме может составить 3 млрд 162,5 млн рублей. Акции дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке в пользу ООО "Актив Капитал", подконтрольного основному акционеру Борису Титову. Как заявлял ранее "Интерфаксу" Титов, средства, которые будут получены от размещения допэмиссии, планируется направить на развитие группы "Абрау-Дюрсо".

Совет директоров группы "О''Кей" (O''KEY Group S.A.) решил вынести на утверждение акционеров вопрос об одобрении редомициляции компании из Люксембурга в Россию, говорится в сообщении группы. Внеочередное собрание по этому вопросу состоится 25 марта. Ожидается, что после одобрения и завершения процедуры компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании - публичного акционерного общества. Расписки люксембургской холдинговой компании после завершения редомициляции будут признаны акциями МКПАО в соотношении 1:1.

Чистая прибыль "Европлана" (MOEX: LEAS) (+9,3%) по МСФО за 2024 год выросла на 1%, до 14,9 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Просели акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,93 млрд рублей (из них 21,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,55 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

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