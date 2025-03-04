Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,27% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,14% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,9% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,7% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 34,01% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 8 базисных пунктов - до 68,23% от номинала (доходность опустилась на 3 базисных пункта, составив 21,91% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 15,76% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник демонстрируют умеренный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries, в условиях возросшей рыночной турбулентности.

Американские фондовые индексы падают в начале торгов 4 марта, инвесторы оценивают новости компаний и ситуацию во внешней торговле. Во вторник вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры. Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения относительно экономических последствий новых внешнеторговых мер.

О том, что американская экономика уже испытывает давление, сигнализирует опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В феврале он снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).