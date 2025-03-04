Европлан может стать одним из бенефициаров разворота ДКП ЦБ - Альфа-банк

"Европлан" может стать одним из бенефициаров разворота денежно-кредитной политики ЦБ РФ за счет реализации отложенного спроса на лизинг, говорится в материале экспертов Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

"Европлан" представил результаты по МСФО за 2024 год: чистая прибыль составила 14,9 млрд руб. (+1% г/г, ROE - 31,3%), что полностью соответствует ожиданиям аналитиков банка.

"В 4К24 произошло дальнейшее ухудшение качества портфеля, что компенсировалось ростом процентной маржи и операционной эффективности, - отмечают Кипнис и Николаев. - Компания воздержалась от прогнозов на 2025 год. На наш взгляд, "Европлан" может стать одним из бенефициаров разворота ДКП за счет реализации отложенного спроса на лизинг. В моменте же на фоне замедления бизнеса акции "Европлана" становятся скорее дивидендной историей с доходностью на уровне 10-13%. Тем не менее, при текущих котировках акции "Европлана" торгуются с форвардным P/E на уровне 5х, что предполагает 6% премию к "Т-Технологиям" при сопоставимом ожидаемом уровне ROE (30%+)".

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